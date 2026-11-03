Andy López Beltrán aclara relación con Amílcar Olán y niega vínculos con el huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó tener relación con los negocios del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y rechazó las acusaciones que lo vinculan con el llamado huachicol fiscal, durante un mensaje difundido este martes 3 de noviembre desde Tabasco.

El político de Morena, quien había anunciado su pronunciamiento desde el lunes, aseguró que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio dirigida contra él, su familia y el movimiento político fundado por su padre.

López Beltrán sostuvo que nunca ha intervenido para beneficiar a empresarios mediante contratos gubernamentales y rechazó tener socios, prestanombres o participación en operaciones relacionadas con recursos públicos.

¿Qué relación tiene Andy López Beltrán con Jorge Amílcar Olán?

El hijo del expresidente reconoció que conoce a Jorge Amílcar Olán Aparicio desde hace varios años, aunque aseguró que su relación surgió por amistades en común y porque la esposa del empresario estudió con él durante la primaria.

Explicó que ambos se conocieron en Villahermosa, Tabasco, cuando Olán Aparicio se dedicaba a comercializar pisos, acabados, piedras naturales y materiales de construcción.

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Asimismo, recordó un comunicado del 22 de julio de 2024, en el que rechazó haber recomendado a personas o empresas para obtener contratos con instituciones públicas.

López Beltrán insistió en que no mantiene relaciones comerciales con las empresas del empresario tabasqueño ni ha intervenido para favorecerlo en negocios con el gobierno federal o las administraciones locales.

¿Qué dijo López Beltrán sobre las acusaciones de huachicol fiscal?

Andrés Manuel López Beltrán también negó cualquier participación en el contrabando de combustibles y respondió a las declaraciones difundidas recientemente por TV Azteca, relacionadas con una persona detenida por presuntos delitos vinculados con el huachicol fiscal.

Aseguró que nunca ha mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina, ya sea personalmente, por teléfono o por cualquier otro medio, para intervenir en operaciones relacionadas con esos delitos.

El político también acusó a Ramón Alberto Garza, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Loret de Mola de participar en una campaña de desprestigio, aunque no presentó pruebas de una coordinación entre ellos.

En relación con el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 27 de octubre que no contaba con elementos jurídicos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán por los señalamientos derivados de las declaraciones difundidas públicamente.

Finalmente, el hijo del expresidente reiteró que continuará con sus actividades políticas y aseguró que responderá a nuevas acusaciones cuando lo considere necesario.

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