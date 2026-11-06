Incendio en ducto de Pemex en Jalisco deja 4 trabajadores heridos; reportan fuego controlado

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que cuatro trabajadores resultaron lesionados tras un incendio registrado en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco, mientras personal de la empresa realizaba trabajos de limpieza y retiro de sedimentos.

Mediante un comunicado difundido la mañana de este viernes 6 de noviembre, la empresa productiva del Estado informó que el incidente ocurrió durante las labores de mantenimiento de la infraestructura, lo que provocó la presencia de fuego en las instalaciones.

Pemex aseguró que el incendio fue sofocado y que actualmente no representa un riesgo para la población.

¿Qué pasó en el ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco?

La petrolera explicó que el incidente se registró durante los trabajos de limpieza en el poliducto que conecta Salamanca con Guadalajara.

Ante la emergencia, se activó de inmediato el Plan de Respuesta a Emergencias, con la participación de personal de Pemex, Protección Civil y cuerpos de bomberos estatales y municipales.

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Las autoridades coordinaron las labores para extinguir las llamas y controlar la situación.

¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores lesionados?

De acuerdo con el reporte oficial de Pemex, cuatro personas trabajadoras sufrieron lesiones y recibieron atención médica inmediata.

Dos de ellas fueron trasladadas a la Clínica San Javier, en Guadalajara, mientras que una tercera fue enviada a una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ocotlán.

El cuarto trabajador recibió atención médica directamente en el lugar del incidente.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex reporta incidente en el poliducto Salamanca-Guadalajara, en Tototlán, Jalisco 🔗 https://t.co/uazDKTJxes https://t.co/1t6jnVPKhn — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 6, 2026

La empresa no precisó en su comunicado la gravedad de las lesiones ni las condiciones de salud actuales de los afectados.

Finalmente, Pemex señaló que mantiene el seguimiento de la emergencia en coordinación con las autoridades competentes, después de confirmar que el fuego quedó extinguido.

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