Presidenta Sheinbaum inicia gira de 3 días por Chiapas: inaugurará puente Rizo de Oro y entregará becas y viviendas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que realizará una gira de trabajo por Chiapas del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, durante la cual inaugurará el puente Rizo de Oro, entregará Becas para el Bienestar y supervisará proyectos relacionados con salud, vivienda y energía eléctrica.

Al comenzar su conferencia mañanera de este viernes, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que su agenda también incluye actividades escolares de promoción de la paz y el programa de lectura impulsado por su administración.

Sheinbaum destacó que Chiapas cuenta con apoyos educativos dirigidos a estudiantes de distintos niveles, desde primaria hasta universidad, por lo que encabezará encuentros con beneficiarios de estos programas.

¿Qué actividades realizará Sheinbaum en Chiapas este fin de semana?

La presidenta informó que este viernes participará en una Jornada Nacional por la Paz en escuelas y en actividades relacionadas con el programa de lectura.

También encabezará una entrega de Becas para el Bienestar y continuará con su agenda de salud.

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Para el sábado 7 de noviembre, Sheinbaum confirmó la inauguración del puente Rizo de Oro, una obra de infraestructura ubicada en el municipio de La Concordia, que permitirá mejorar la comunicación entre distintas regiones de Chiapas.

Ese mismo día tiene prevista otra entrega de apoyos educativos.

¿Qué proyectos de salud, energía y vivienda supervisará Sheinbaum?

La mandataria adelantó que visitará un centro de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos del IMSS-Bienestar, al que describió como una instalación moderna destinada a fortalecer el suministro de productos para la atención hospitalaria.

Además, realizará una supervisión de la central hidroeléctrica de Chicoasén, donde conocerá los avances de un proyecto que, según explicó, aprovecha la corriente del río para generar electricidad sin necesidad de construir una nueva presa.

Finalmente, Sheinbaum señaló que su gira de tres días concluirá con actividades relacionadas con la entrega de viviendas.

De acuerdo con la agenda pública de Presidencia, los actos principales se realizarán en Ocozocoautla, La Concordia, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, entre el 6 y el 8 de noviembre.

IO