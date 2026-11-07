Gobierno federal inaugura puente Rizo de Oro en Chiapas; reducirá de más de 5 a 2.5 horas traslado a Tuxtla Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 7 de noviembre de 2026 la inauguración del puente Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, Chiapas, una obra que permitirá mejorar la comunicación entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

Durante el evento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la infraestructura reducirá los tiempos de traslado para los habitantes de Chicomuselo que necesitan llegar a Tuxtla Gutiérrez.

“Los que salen de Chicomuselo para llegar a Tuxtla tenían que llevar más de cinco horas; ahora se van a hacer dos horas y media”, afirmó el mandatario estatal.

Ramírez Aguilar señaló que la construcción del puente responde a una demanda de varias décadas, luego de que la presa La Angostura modificara las vías de comunicación entre comunidades de ambas regiones durante la década de 1970.

¿Cuántas personas beneficiará el puente Rizo de Oro en Chiapas?

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la nueva conexión beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades.

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La infraestructura permitirá unir Rizo de Oro con Zaragoza y mejorar la comunicación entre La Concordia y Chicomuselo.

El funcionario explicó que, antes de contar con esta conexión, los habitantes utilizaban embarcaciones conocidas como pangas o chalanes para trasladarse a través de la presa, con tiempos de espera que podían superar una hora.

La nueva vía también facilitará el traslado de productos agrícolas, el acceso a servicios médicos y los desplazamientos hacia centros educativos.

¿Cuánto mide el puente Rizo de Oro y cuántos empleos generó?

Esteva Medina detalló que el puente tiene una longitud de 408 metros, mientras que el proyecto completo, incluidos los accesos carreteros, alcanza aproximadamente dos kilómetros.

La estructura es considerada el primer puente de arco mixto de acero y concreto de México, de acuerdo con la SICT.

Durante su construcción se generaron 5 mil 700 empleos y se utilizaron alrededor de 2 mil 600 toneladas de acero en la estructura definitiva.

El secretario explicó que la obra se desarrolló durante poco más de dos años y requirió trabajos de excavación, montaje de estructuras metálicas y pruebas de resistencia.

Además, informó que el puente contará con instrumentos de monitoreo en tiempo real para medir deformaciones, aceleraciones y esfuerzos estructurales.

Estas evaluaciones permitirán conocer las condiciones de operación de la infraestructura y programar futuras intervenciones de mantenimiento.

El gobernador Eduardo Ramírez destacó que la conclusión del puente representa una mejora para la movilidad regional y agradeció el respaldo del Gobierno federal para concretar el proyecto.

IO