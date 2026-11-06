Entrega Presidenta Sheinbaum beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de Chiapas

Durante su gira en el estado de Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra para todos los estudiantes de la entidad.
"Todas y todos los estudiantes desde primaria hasta universidad deben ser becados en el estado de Chiapas, y hoy lo estamos haciendo realidad", aseguró la mandataria federal.
En el evento, que se realizó en Ocozocoautla de Espinosa, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
La beca Gertrudis Bocanegra que se entregó a los estudiantes chiapanecos consta de un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, para facilitar los traslados de los universitarios a sus centros educativos.
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La Presidenta continuará su gira de trabajo por el estado de Chiapas durante el fin de semana, en donde también visitará distintas unidades del IMSS-Bienestar para supervisarlas.