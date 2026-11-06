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Entrega Presidenta Sheinbaum beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de Chiapas

En el evento, que se realizó en Ocozocoautla de Espinosa, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por el gobernador de la entidad.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Chiapas.
Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Chiapas. / Foto: Captura de video

Durante su gira en el estado de Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra para todos los estudiantes de la entidad.

"Todas y todos los estudiantes desde primaria hasta universidad deben ser becados en el estado de Chiapas, y hoy lo estamos haciendo realidad", aseguró la mandataria federal.

Claudia Sheinbaum entregó becas Gertrudis Bocanegra en Chiapas.
Claudia Sheinbaum entregó becas Gertrudis Bocanegra en Chiapas. / Foto: Gobierno de México

En el evento, que se realizó en Ocozocoautla de Espinosa, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La beca Gertrudis Bocanegra que se entregó a los estudiantes chiapanecos consta de un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, para facilitar los traslados de los universitarios a sus centros educativos.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

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