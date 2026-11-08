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Andrés López Beltrán anuncia mensaje importante para la militancia y el público en general

El político señaló que emitirá un mensaje relevante dirigido de manera directa a la militancia de su partido.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Andrés López Beltrán anuncia mensaje importante para Morena.
Andrés López Beltrán anuncia mensaje importante para Morena. / Instagram: andresmanuellopezbeltran_

El político Andrés Manuel López Beltrán generó expectativa en el ámbito político nacional tras difundir un aviso a través de su cuenta oficial en redes sociales, en el cual convoca a un pronunciamiento público.

De acuerdo con la imagen compartida en su perfil, López Beltrán hizo un llamado bajo el título “¡Anuncio Importante!”, señalando que emitirá un mensaje relevante dirigido de manera directa a la militancia de su partido político, a quienes siguen su trayectoria, a los medios de comunicación y al público en general.

Andrés López Beltrán anuncia mensaje importante para Morena.
Andrés López Beltrán anuncia mensaje importante para Morena. / Instagram: andresmanuellopezbeltran_

La cita para la transmisión quedó programada para este lunes en punto de las 9:30 a.m., sin que hasta el momento se hayan adelantado los temas específicos que abordará durante el enlace. Se espera que en el transcurso del horario señalado se revelen los detalles y posicionamientos oficiales correspondientes.

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