José Ramiro López Obrador acusa intento de desprestigio contra AMLO tras cancelación de visa a Andy

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, afirmó que la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán tendría como verdadero objetivo afectar políticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario estatal, hermano del exmandatario, consideró que la decisión tomada por Estados Unidos forma parte de una estrategia de desprestigio y descartó que, desde su perspectiva, se trate de un asunto relacionado con otro tipo de señalamientos.

“Realmente lo que quieren es, al que quieren no es al chico, sino al grande”, expresó al referirse a Andy López Beltrán y al expresidente López Obrador.

¿Qué dijo José Ramiro López Obrador sobre la visa de Andy?

José Ramiro López Obrador sostuvo que la cancelación debe entenderse como un asunto político.

“Yo creo que es un asunto político, no tiene nada que ver con otro tema”, señaló.

También afirmó que, a su juicio, desde Estados Unidos se intenta desacreditar a personajes vinculados con el proyecto político que encabezó su hermano durante su sexenio.

Noticia Destacada ¿Qué dice la carta que Andrés López Beltrán escribió a Donald Trump tras cancelar su visa?

Sus declaraciones se suman a otros posicionamientos de integrantes de Morena y figuras cercanas al expresidente que han cuestionado la decisión estadounidense y han pedido que cualquier señalamiento esté acompañado de pruebas.

Andy López Beltrán acusa decisión “política” de Estados Unidos

La polémica comenzó después de que Andrés Manuel López Beltrán informara, mediante una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, que su visa para ingresar a ese país había sido cancelada.

El documento está fechado el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, y en él López Beltrán atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

Andy calificó la medida como una determinación de carácter político y aseguró que, hasta donde él conoce, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas sobre algún acto delictivo o irregular cometido por su parte.

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🚨'Pepín' dice que EUA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 quiere a AMLO @lopezobrador_ , no a ‘Andy’ @amlopezbeltran



El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador @Gobdetabasco @TabascoJavier , declaró que el retiro de la visa a su sobrino ‘Andy’ @amlopezbeltran es un… pic.twitter.com/fKex8M95xU — La Guacamaya 🦜 insurgente (@Guacamayalibre) August 15, 2026

Cancelación de visa eleva tensión política

El caso ha generado una nueva discusión sobre la relación entre México y Estados Unidos y sobre los alcances políticos que pueden tener las decisiones migratorias.

Desde el oficialismo mexicano se ha insistido en que la cooperación bilateral debe mantenerse, pero bajo principios de respeto a la soberanía y sin subordinación.

La cancelación de la visa de Andy López Beltrán sigue así generando reacciones dentro de Morena, mientras distintas figuras del partido sostienen que la medida tiene una dimensión política que trasciende al propio hijo del expresidente.

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