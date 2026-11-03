Morena respalda a Andy López Beltrán tras negar nexos con huachicol fiscal: “Que presenten pruebas”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este difundiera un video para rechazar las acusaciones que lo relacionan con el huachicol fiscal y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Durante su conferencia semanal de este martes 3 de noviembre, desde las instalaciones de Morena en la Ciudad de México, la dirigente señaló que los señalamientos contra López Beltrán deben sustentarse en pruebas y no únicamente en declaraciones o versiones difundidas públicamente.

Montiel también recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no existe una investigación que involucre al hijo del expresidente por los presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustibles.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre las acusaciones contra Andy López Beltrán?

La dirigente morenista defendió la trayectoria política de López Beltrán y destacó su participación en las actividades de organización territorial del partido, particularmente durante su paso por el Comité Ejecutivo Nacional.

Señaló que el hijo del expresidente contribuyó a la campaña de afiliación que alcanzó los 12 millones de militantes, además de participar en la conformación de comités y otras tareas partidistas.

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Montiel aseguró que conoce a López Beltrán desde pequeño y recordó que desde 2012 participó en actividades relacionadas con la defensa del voto durante las elecciones presidenciales.

Asimismo, consideró que tiene derecho a responder públicamente a los señalamientos en su contra y reiteró que Morena coincide con su postura de exigir pruebas para sustentar cualquier acusación.

¿Qué respondió Morena sobre las denuncias contra Andy López Beltrán?

Al ser cuestionada sobre las denuncias presentadas por integrantes de la oposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), Montiel insistió en que las acusaciones deben contar con elementos que las respalden.

La presidenta de Morena sostuvo que existe una estrategia política para desprestigiar al movimiento y afectar la imagen del expresidente López Obrador, aunque se trata de una interpretación de la dirigente.

Finalmente, Montiel expresó su aprecio personal por Andrés Manuel López Beltrán y reconoció su decisión de continuar con sus actividades políticas desde Tabasco.

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