Claudia Sheinbaum inaugura el Tren “Felipe Ángeles” hacia el AIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura este domingo el Tren “Felipe Ángeles”, que conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El nuevo servicio ferroviario busca mejorar la movilidad en el Valle de México y facilitar el acceso al aeropuerto, con un recorrido de aproximadamente 45 a 50 minutos.

El tren arranca operaciones con una tarifa promocional de 45 pesos para el viaje completo y 11.50 pesos en trayectos cortos.

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Características del servicio

Tiempo de traslado: 45–50 minutos de Buenavista al AIFA.

45–50 minutos de Buenavista al AIFA. Tarifa promocional: 45 pesos por viaje completo; 11.50 pesos en trayectos cortos.

45 pesos por viaje completo; 11.50 pesos en trayectos cortos. Capacidad de los trenes: hasta 719 pasajeros, con espacios para personas con discapacidad.

hasta 719 pasajeros, con espacios para personas con discapacidad. Horarios de operación:Lunes a viernes: 05:00–00:00 hSábados: 06:00–00:00 hDomingos: 07:00–00:00 hrs

Ruta y estaciones

El sistema cuenta con 25 kilómetros de extensión, que incluyen el tramo ya existente del Tren Suburbano hasta Cuautitlán y un nuevo ramal electrificado hacia el AIFA, con estaciones intermedias en Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan. Cada convoy tiene capacidad para 719 pasajeros, con espacios adaptados para personas con discapacidad.

El servicio será operado directamente por el Gobierno federal, tras un acuerdo con la empresa española CAF, que anteriormente participaba en la operación del Tren Suburbano. Con ello, se busca garantizar la continuidad del servicio y fortalecer la infraestructura pública de transporte.