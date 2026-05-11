México y la Unión Europea firmarán acuerdo modernizado el 22 de mayo en CDMX

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea, instrumentos que buscan actualizar el marco de cooperación política, económica y comercial entre ambas partes.

De acuerdo con el mensaje difundido por la Cancillería en su cuenta de X, ambos documentos serán firmados durante la Cumbre México-Unión Europea, programada para el 22 de mayo en la Ciudad de México.

La decisión del Consejo europeo representa un paso clave previo a la formalización de los acuerdos, aunque todavía forma parte del proceso institucional para su plena implementación.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte de la SRE, también destacó el avance y afirmó que México da un “paso histórico” en su relación con la Unión Europea. En su mensaje, señaló que la autorización fortalece la asociación estratégica y abre nuevas oportunidades para el país.

¿Qué autorizó el Consejo de la Unión Europea sobre México?

El Consejo de la Unión Europea dio luz verde a la firma de dos instrumentos jurídicos con México: el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional. La autorización fue aprobada por los 27 países que integran el bloque europeo, lo que permite avanzar hacia la firma formal durante la próxima cumbre bilateral.

El Acuerdo Global Modernizado busca actualizar la relación entre México y la Unión Europea, vigente desde hace más de dos décadas, con nuevos mecanismos de cooperación política, comercio, inversión, desarrollo sostenible y diálogo estratégico. La Comisión Europea informó que las negociaciones del acuerdo modernizado concluyeron a principios de 2025.

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¿Cuándo se firmará el Acuerdo Global Modernizado México-UE?

La firma está prevista para el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, durante la VIII Cumbre México-Unión Europea. Ese encuentro marcará el relanzamiento de la relación bilateral, con una agenda centrada en comercio, inversión, cooperación y fortalecimiento de la asociación estratégica.

La cumbre reunirá a autoridades mexicanas y representantes del bloque europeo, en un contexto donde ambas partes buscan ampliar su relación económica y política. Para México, el acuerdo abre la puerta a nuevas oportunidades comerciales y de inversión con uno de sus principales socios globales.

México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea. 🇲🇽🇪🇺



Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE.



Fortalecemos nuestra asociación estratégica y abrimos nuevas… https://t.co/E74SlmlTGq — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 11, 2026

¿Por qué es relevante el nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea?

El acuerdo modernizado es relevante porque actualiza el marco de relación entre México y la Unión Europea frente a cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos. Además, el Acuerdo Comercial Provisional permitirá avanzar en la aplicación de componentes comerciales mientras se completa el proceso para el acuerdo integral.

La SRE sostuvo que estos instrumentos fortalecen la relación estratégica entre México y la Unión Europea. Desde la visión del gobierno mexicano, la firma del 22 de mayo será una señal de cooperación renovada y de apertura de nuevas oportunidades para empresas, sectores productivos y vínculos políticos entre ambas regiones.

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