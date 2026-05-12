Claudia Sheinbaum niega investigación contra Rafael Ojeda por huachicol fiscal: “Él presentó la denuncia”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe una investigación contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, relacionada con el caso de huachicol fiscal, debido a que él mismo presentó una denuncia que derivó en la apertura de carpetas de investigación.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria recordó que el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en su momento que Ojeda había denunciado posibles irregularidades.

A partir de esa denuncia, explicó, se iniciaron indagatorias sobre una red presuntamente dedicada al contrabando de combustible.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar los detalles del caso, incluidas las características de las investigaciones, las personas detenidas y los elementos que sostienen las órdenes de aprehensión.

Presidenta pide a FGR mostrar pruebas sobre los hermanos Farías Laguna

La mandataria también se refirió al caso de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario Ojeda, quienes han sido señalados dentro de las investigaciones por huachicol fiscal.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo descarta investigación contra Rafael Ojeda por huachicol fiscal y confirma extradiciones desde EU

Sheinbaum indicó que recibió una carta de uno de ellos, en la que aseguró no haber cometido ningún delito. Sin embargo, aclaró que esa determinación no corresponde al Poder Ejecutivo, sino a la Fiscalía.

Por ello, pidió que la FGR explique, en la medida permitida por una investigación en curso, cuáles son las pruebas, desde cuándo existe la denuncia y por qué estas personas fueron incluidas en el caso.

Huachicol fiscal implica contrabando de diésel, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que el huachicol fiscal consiste en introducir combustible, principalmente diésel, sin pagar impuestos.

Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación contra el ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, porque fue él quien presentó la denuncia que derivó en las indagatorias por huachicol fiscal. Pidió a la FGR que informe sobre las pruebas contra Manuel y Fernando Farías y… — maria scherer (@scherermar) May 12, 2026

Añadió que la investigación también alcanza a empresas encargadas de mover y comercializar ese combustible en México.

La presidenta subrayó que se trata de un caso abierto, relacionado con personas que trasladaban combustible desde Estados Unidos, autoridades presuntamente involucradas y empresas que habrían colocado el producto en gasolineras.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO