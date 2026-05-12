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Presidenta Sheinbaum presume paridad en México y afirma que el país supera a Europa en representación de mujeres

Claudia Sheinbaum destacó que México tiene 50% de mujeres en congresos estatales y federal, en el marco de la próxima firma del acuerdo con la Unión Europea.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

12 de may de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país se encuentra entre los más avanzados del mundo en representación política de las mujeres, al contar con paridad en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que México “le ganó a Europa” en materia de derechos políticos de las mujeres, al señalar que la representación femenina en los órganos legislativos mexicanos alcanza 50 por ciento, mientras que en Europa ronda 30 por ciento.

Sheinbaum también destacó que México cuenta con una mujer en la Presidencia de la República, lo que, desde su perspectiva, refuerza el avance del país en representación popular y participación de las mujeres en espacios de decisión.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo con la Unión Europea?

La declaración se dio al hablar sobre la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, cuya firma está prevista para el 22 de mayo en la Ciudad de México.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores y António Costa, presidente del Consejo Europeo

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La Unión Europea y México alistan la firma del Acuerdo Global Modernizado, una actualización del pacto vigente desde el año 2000.

Sheinbaum señaló que a México le importa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también busca abrir nuevos horizontes comerciales. En ese contexto, destacó la relación con Europa como parte de una estrategia para diversificar los vínculos económicos del país.

Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen encabezarán cumbre México-UE

La firma del acuerdo se realizará durante una cumbre bilateral en la que participarán Claudia Sheinbaum, por parte de México, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

También se prevé la participación de António Costa, presidente del Consejo Europeo, en el encuentro de alto nivel.

La modernización del acuerdo busca relanzar la relación entre México y la Unión Europea en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de mercados.

Para el gobierno mexicano, esta actualización representa una oportunidad para fortalecer la cooperación y ampliar alternativas más allá de Norteamérica.

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