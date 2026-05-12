Se mantienen bloqueos en accesos al AIFA: reportan cierres en Camino Libre a Tonanitla y conexión con Ecatepec

De nueva cuenta, personas mantienen bloqueados los accesos y salidas principales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situación que fue reportada por el propio organismo aeroportuario a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, los bloqueos se registran sobre el Camino Libre a Tonanitla, en el Estado de México, donde la circulación permanece afectada en ambos sentidos.

Esta vialidad es una de las rutas utilizadas por usuarios, trabajadores y transportistas que se dirigen hacia la terminal aérea o salen de ella.

La situación ha generado complicaciones en los traslados hacia el AIFA, por lo que se recomienda a las personas con vuelos programados salir con anticipación, revisar el estado de su ruta y mantenerse pendientes de los avisos oficiales del aeropuerto.

¿Qué vialidades están afectadas por los bloqueos en el AIFA?

Los cierres se mantienen en puntos estratégicos de conexión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entre las vialidades afectadas se encuentran el Camino Libre a Tonanitla, la conexión entre Ecatepec y el AIFA, así como la circulación hacia Ojo de Agua, en Tecámac.

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También se reportan afectaciones en el paso hacia la autopista México-Pachuca, una de las rutas usadas por automovilistas que buscan conectar con la terminal aérea desde distintos municipios del Estado de México y la zona metropolitana.

Recomiendan anticipar traslados hacia el aeropuerto

Hasta el momento, la información disponible señala que los bloqueos afectan principalmente los accesos terrestres al AIFA.

Por ello, los usuarios deben considerar tiempos adicionales de traslado y consultar canales oficiales antes de salir.

El Camino Libre a Tonanitla es una de las principales entradas vehiculares hacia el aeropuerto, con conexión hacia la autopista México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense, por lo que cualquier cierre en esa zona puede impactar la movilidad hacia la terminal aérea.

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