Este tianguis de Mérida se convierte en el paraíso de las ofertas cada domingo

Cada domingo, las calles de la colonia San José Tecoh se transforman en uno de los mercados ambulantes más concurridos y populares del sur de Mérida: el tradicional tianguis de San Roque, un punto de encuentro donde cientos de familias llegan desde temprana hora para buscar ropa, alimentos, herramientas y artículos de todo tipo a precios accesibles.

Desde las 7 de la mañana, el movimiento comienza a sentirse entre los numerosos puestos instalados sobre varias calles de la zona, convirtiendo al tianguis en un recorrido obligado para quienes buscan productos nuevos, usados o de medio uso en un solo lugar. La variedad y extensión del mercado hacen que muchas personas dediquen varias horas a recorrerlo completo.

En este famoso tianguis de Mérida es posible encontrar ropa, calzado, accesorios, libros, cuadernos, artículos de papelería, herramientas y diversos objetos para el hogar. Además, una de las áreas más visitadas es la gastronómica, donde los asistentes disfrutan de antojitos yucatecos como panuchos, salbutes, empanadas, relleno negro y cochinita pibil.

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El tianguis de San Roque se ha consolidado como uno de los espacios comerciales más tradicionales del sur de la ciudad, atrayendo tanto a vecinos de la zona como a visitantes de otras colonias que buscan precios económicos y una amplia oferta de productos.

¿Cómo llegar al tianguis de San Roque en Mérida?

Una de las formas más sencillas de llegar al tianguis es utilizando el sistema de transporte Va y Ven, específicamente la ruta 60 Penal, que puede abordarse en la calle 58 por 60, en el Centro de Mérida.

Los usuarios deben descender en el paradero de la calle 58, ya dentro de la colonia San José Tecoh. Desde ese punto, solo es necesario caminar aproximadamente tres calles para llegar al área donde se instala el tradicional tianguis de San Roque.

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¿Qué días se instala el tianguis de San Roque?

El mercado ambulante se instala cada domingo desde las primeras horas de la mañana y permanece activo hasta la tarde, siendo considerado uno de los tianguis más grandes y conocidos de Mérida por la cantidad de puestos y visitantes que recibe semanalmente.