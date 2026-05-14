“Nunca alejarse del pueblo”: El consejo de Claudia Sheinbaum al presidente de Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le comentó que su popularidad aumentó después de seguir un consejo que ella le compartió durante un encuentro previo: no alejarse del pueblo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana recordó que ambos se conocieron en junio de 2025, durante la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, donde México participó como país invitado. De acuerdo con Sheinbaum, en aquella ocasión hablaron sobre la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía como principio de gobierno.

La conversación volvió a mencionarse tras la llamada que Sheinbaum y Lee Jae-myung sostuvieron el 13 de mayo, en la que abordaron temas económicos, la relación bilateral y la presencia del grupo de k-pop “BTS” en México.

La mandataria aseguró que el presidente surcoreano le dijo que mantenía una alta aprobación en su país y que había aplicado el consejo de “nunca alejarse del pueblo”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Lee Jae-myung?

Sheinbaum explicó que su recomendación al mandatario surcoreano forma parte de una visión política que también aplica en México. Según la presidenta, gobernar implica mantener contacto con la población, defender la soberanía nacional y cumplir la Constitución.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum habla con presidente de Corea del Sur tras conciertos de “BTS” en CDMX

La mandataria usó ese argumento para hablar también de decisiones de Estado, entre ellas solicitudes de extradición y temas de seguridad.

Señaló que su gobierno no debe actuar por presión coyuntural, sino con base en pruebas y procedimientos legales, tal como otros países exigen cuando México solicita detenciones con fines de extradición.

Sheinbaum vincula cercanía con el pueblo y defensa de la soberanía

La presidenta sostuvo que su administración busca tomar decisiones con visión institucional y no solo para responder a una circunstancia inmediata. En ese sentido, insistió en que la cercanía con la ciudadanía debe acompañarse del respeto a la Constitución y de la defensa de la soberanía nacional.

La llamada con Lee Jae-myung también tuvo un componente diplomático y cultural, pues ambos gobiernos han mantenido comunicación sobre la relación económica y sobre la presencia de “BTS” en México.

Medios han reportado que el presidente surcoreano aceptó una invitación para visitar el país este año, aunque los detalles serán definidos por canales diplomáticos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que México cuenta con soberanía energética frente a la crisis que existe en el mundo señalando que hay países que presentan desabasto de petroleo, mientras que México diseñó un programa para producir el petroleo que se… pic.twitter.com/ZxhNcm5XLl — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 14, 2026

Corea del Sur venía de una crisis política por la ley marcial

Lee Jae-myung llegó a la presidencia de Corea del Sur después de una crisis política marcada por la declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024.

Reportes internacionales señalan que Yoon fue condenado por delitos relacionados con ese episodio, aunque las versiones sobre la sentencia han variado entre medios y procesos judiciales.

En ese contexto, Sheinbaum presentó la anécdota como un ejemplo de la importancia de sostener gobiernos con respaldo ciudadano. La presidenta afirmó que la cercanía con el pueblo es una práctica cotidiana de su administración y una base para fortalecer la legitimidad política.

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