Macabro hallazgo en Tulum: Hallan un cuerpo sin vida en un área de maleza

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este jueves en un área de maleza de la Región 15 de Tulum, hecho que provocó una movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial en esta zona del municipio.

El hallazgo ocurrió luego de que personas que transitaban cerca del lugar percibieran fuertes olores fétidos provenientes de un terreno. Al aproximarse para verificar el origen del olor, descubrieron el cadáver de una persona tirada entre la vegetación, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

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Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones acudieron al sitio para acordonar el perímetro y evitar el acceso de curiosos, mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que complicó una identificación inmediata. Además, trascendió que la víctima se encontraba sin zapatos al momento de ser localizada, aunque hasta ahora no se han dado a conocer más características oficiales sobre la persona fallecida.

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Peritos forenses realizaron el procesamiento de la escena y posteriormente efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar las causas de muerte y avanzar en la identificación de la víctima.

Hasta el momento las autoridades no han informado si el cuerpo presenta huellas visibles de violencia, aunque el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo los protocolos correspondientes.