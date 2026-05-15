Desamor de joven provoca movilización en Carmen: fue a ver a la novia y los padres lo rechazan

Una escena conmovedora y de tensión familiar se registró en calles de la colonia Centro, luego de que un hombre identificado como Jesús Méndez, conocido como Chucho, acudiera al domicilio de una joven con la que presuntamente mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente dos meses.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 27 por 30 de la colonia Centro, lugar hasta donde Chucho llegó con la intención de hablar con la joven identificada como Citlali, ya que, según relató, desde hace semanas sostenían comunicación constante por mensajes y convivencia derivada de sus actividades laborales.

De acuerdo con la versión del masculino, los padres de la joven supuestamente le impedían verla, manteniéndola encerrada y evitando cualquier tipo de contacto entre ambos, motivo por el cual decidió acudir personalmente al domicilio para pedirle a Citlali que aclarara frente a sus familiares si realmente deseaba continuar con la relación o si prefería terminar definitivamente.

Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta favorable, el hombre aseguró haber recibido insultos y rechazo por parte de los padres de la joven, quienes le exigieron retirarse del lugar argumentando que su hija ya mantenía otra relación sentimental y que no permitirían que continuara el acercamiento entre ellos.

La situación comenzó a subir de tono debido a la insistencia de Chucho por obtener una respuesta directa de la joven, quien en ningún momento salió a dialogar claramente con él, mientras sus padres reiteraban que no querían verlo nuevamente en el domicilio.

Ante el altercado, los familiares de la joven solicitaron la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, arribando policías municipales que, según trascendió, ya habían acudido horas antes por el mismo conflicto. Los uniformados exhortaron al hombre a retirarse para evitar mayores problemas, señalándole que la joven no deseaba hablar con él y que sus familiares tampoco permitían su presencia en la vivienda.

Minutos después también arribaron familiares de Chucho, quienes encararon molestos a los padres de Citlali, asegurando que sí existió una relación entre ambos durante casi tres meses, tiempo en el que, según afirmaron, la joven le solicitaba ropa, accesorios y diversos artículos personales que él accedía a comprarle.

Pese a la insistencia y al ambiente de tensión, Chucho no logró obtener una respuesta concreta por parte de la joven, por lo que finalmente decidió retirarse del lugar visiblemente afectado y entre lágrimas.

Mientras abandonaba el sitio, sus familiares intentaban consolarlo, asegurándole que no valía la pena sufrir por esa situación y destacando que se trata de una persona de buen corazón.

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JGH