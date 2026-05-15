Detienen en Arizona a Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa

El ex Secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona por autoridades de Estados Unidos y se espera que este viernes sea su primera audiencia en Nueva York.

Reportes indican que el exfuncionario de Rubén Rocha Moya forma parte de los acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de recibir dinero de “Los Chapitos”.

Noticia Destacada “No vamos a defender a nadie”: La Presidenta de México fija postura sobre Rocha Moya y asegura que no habrá encubrimientos

Cabe señalar que fue el pasado 7 de mayo cuando un Juez federal en Michoacán concedió un amparo a Mérida Sánchez para frenar su detención y eventual extradición a EU.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general de División retirado del Ejército Mexicano que ocupó diversos cargos militares y de seguridad pública a nivel nacional.

Originario de Poza Rica, Veracruz, cuenta con formación en Administración Militar, Derecho y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera encabezó zonas militares en estados como Puebla, Oaxaca y Michoacán, además de desempeñarse en áreas de inteligencia y logística dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum defiende no extraditar a Rubén Rocha y revela que EU rechazó 36 solicitudes de México

En septiembre de 2023 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Antes de asumir ese cargo también fungió como agregado militar en la Embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.

Gerardo Sánchez Mérida y “Los Chapitos”

En 2026 su nombre volvió a la atención pública luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y supuesta colaboración con “Los Chapitos”.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes, enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y presuntos sobornos, aunque hasta el momento no existe una sentencia definitiva en su contra.

Tras los señalamientos, promovió recursos legales en México para evitar una posible extradición a Estados Unidos; sin embargo, fue detenido en Arizona, siendo trasladado a Nueva York, donde será presentado en su primera audiencia.