Megamarcha hoy 15 de mayo en CDMX: horarios, ruta, calles cerradas y todo en el Día del Maestro

Este viernes, la Ciudad de México vivirá de nueva cuenta una megamarcha, en esta ocasión la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se espera que las principales avenidas de la ciudad se vean totalmente afectadas.

Los maestros en su día marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo capitalino, con la intención de levantar la voz para que las autoridades escuchen sus demandas, pues aseguran que en este Día del Maestro "no hay nada que celebrar".

A qué hora empieza la megamarcha de este 15 de mayo en la CDMX

Se prevé que la megamarcha de los integrantes de la CNTE comience a las 9:00 horas, que fue el horario en que se convocó a todos los miembros para iniciar la protesta para exigir respuestas a sus peticiones.

Aunque hay varios puntos de encuentro, como la ex Normal Superior que se encuentra en el Metro San Cosme, el contingente principal partirá de la columna de la Independencia sobre Paseo de la Reforma.

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Ruta de megamarcha por la CDMX: Calles cerradas y alternativas

Por lo que ha dado a conocer la Coordinadora en sus publicaciones, se tiene contemplado que el contingente de los maestros avance sobre Paseo de la Reforma, para después seguir sobre avenida Juárez, cruzar Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresar a la plancha del Zócalo, a través de 5 de Mayo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tiene contemplados cierres totales o cortes intermitentes en diferentes vialidades, como Ribera de San Cosme, Circuito Interior y las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Cuáles son los motivos de la megamarcha hoy viernes

"Mientras el gobierno se esmera en el doble discurso, miles de maestras y maestros siguen enfrentando salarios insuficientes, jubilaciones inalcanzables, precarización laboral y un sistema que castiga la organización colectiva".

"Este 15 de mayo no hay nada que celebrar mientras continúe vigente la reforma educativa-laboral, la Ley del ISSSTE de 2007, las UMAs y los mecanismos de control que mantienen en incertidumbre a quienes sostienen la educación pública del país", detalló la CNTE.