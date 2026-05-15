Claudia Sheinbaum llega a Campeche este viernes para inaugurar la Pasteurizadora de la Planta de Leche para el Bienestar

Con seis visitas desde que inició su mandato hace menos de dos años, Campeche continúa como una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante sus giras a la Entidad ha impulsado proyectos de inversión en movilidad, desarrollo económico, bienestar social, salud, educación, seguridad e infraestructura.

A los pocos días de asumir la Presidencia, Sheinbaum realizó su primera visita a Campeche el 19 de octubre de 2024, cuando encabezó en Escárcega la presentación de los Programas Integrales para el Bienestar. En ese evento anunció la implementación de la Beca Rita Cetina, que beneficiaría a más de 40 mil estudiantes del Estado con una derrama económica superior a 76 millones de pesos bimestrales.

Posteriormente, en abril de 2025, regresó y supervisó el inicio de construcción de casi 26 mil Viviendas para el Bienestar en el municipio de Campeche.

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La Presidenta ha impulsado proyectos enfocados en turismo, movilidad y producción económica, entre ellos el Tren Maya de carga, el Tren Ligero de Campeche y el Polo de Bienestar de Seybaplaya, considerado uno de los primeros 15 creados en el país.

En junio de 2025, volvió al Estado para informar en Champotón sobre los beneficios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), mediante el cual se destinó una inversión superior a 143 millones de pesos para atender alrededor de 244 comunidades.

Durante esa misma gira visitó Ciudad del Carmen, donde sostuvo un encuentro con 100 Servidores de la Nación para fortalecer la atención a adultos mayores y personas con enfermedades que limitan su movilidad. Además, supervisó los avances del Hospital de Gineco-Pediatría y anunció la construcción de una planta de tratamiento de desechos en La Caleta.

Más adelante, entre agosto y septiembre, realizó dos visitas adicionales a Calakmul y a la capital del Estado para informar avances en inversión, justicia social y programas de bienestar.

Entre los proyectos más relevantes impulsados para Campeche destacan el Plan Campeche, la modernización de puertos, el fortalecimiento del sector agrícola, el Tren Maya en su modalidad de carga vinculado al Corredor Interoceánico y la creación de polos productivos, con lo cual se consolida a la Entidad como parte importante de la agenda federal.

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Asimismo, en noviembre, la presidenta anunció apoyos para productores de leche y arroz de Campeche y Tabasco como parte del Plan Campeche, uno de los programas más representativos de su administración, al beneficiar a miles de habitantes del sector agrícola y ganadero.

Altas expectativas

En este contexto, el reciente anuncio de una nueva visita presidencial ha generado expectativas entre la población campechana, pues se espera conocer nuevos avances y proyectos para la Entidad.

Por su parte, integrantes del Poder Legislativo coincidieron en que la primera visita del año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo traerá beneficios para el Estado, ya que no solo permitirá revisar los avances del Plan Campeche, sino también podría incluir el anuncio de obras de impacto social.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, así como por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Abigail Gutiérrez Morales, quienes aseguraron que existen buenas expectativas ante la visita de la mandataria federal.

En ese sentido, Jiménez Gutiérrez destacó que en cada visita presidencial a Campeche se supervisan avances de proyectos federales y el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía, como ha ocurrido en giras anteriores.

Mientras que la diputada Abigail Gutiérrez Morales reconoció que cada visita de la mandataria genera expectativas positivas, ya que suele impulsar proyectos en beneficio de los municipios que recorre.

Añadió que la puesta en marcha de la Planta Pasteurizadora será de gran beneficio para la zona Sur del Estado, donde se concentra la mayor parte del padrón ganadero, lo que permitirá precios más competitivos sin necesidad de intermediarios.

Asimismo, afirmó que la visita no tiene tintes políticos, sino que busca garantizar la consolidación de proyectos federales en beneficio de la población, especialmente de los productores de los distintos sectores.