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Mario Delgado no se va de la Secretaría de Educación, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum

ante los cuestionamientos a la presidenta sobre la presunta salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Federal, la mandataria aseguró que él continúa y que seguirá con sus proyectos

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

Durante la misma conferencia matutina, la presidenta también fue cuestionada sobre la permanencia de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de versiones y especulaciones surgidas en redes sociales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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Ante ello, Sheinbaum señaló que hasta el momento el titular de la SEP no ha planteado dejar el cargo y afirmó que continúa trabajando en los proyectos educativos impulsados por el Gobierno federal.

La mandataria reiteró que Mario Delgado sigue enfocado en temas relacionados con educación, programas escolares y actividades rumbo al Mundial 2026, especialmente en proyectos deportivos y educativos dirigidos a estudiantes del país.

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