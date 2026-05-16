Bajan los casos de dengue en Carmen, pero advierten peligro inminente en temporada de lluvias

Los casos de dengue en el municipio registraron un descenso del 36 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, confirmó el Distrito Sanitario para el Bienestar número Tres. La dependencia reveló que hasta el pasado 4 de mayo se han contabilizado siete pacientes con este padecimiento provocado por el mosquito Aedes aegypti; sin embargo, las autoridades advirtieron que ante la inminente llegada de la temporada de lluvias la cifra podría comenzar a incrementarse, debido a que las condiciones naturales de la región consolidan al dengue como una enfermedad endémica.

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El coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, José Trinidad Esteban de la Cruz, informó que con corte a la semana epidemiológica número 17, de los siete casos confirmados en Carmen, cuatro corresponden a dengue no grave y tres a dengue con signos de alarma. Explicó que la incidencia se mantiene por debajo de los 11 casos documentados en el mismo lapso de 2025.

El funcionario detalló que las colonias bajo mayor vigilancia epidemiológica son Villa de San José, Villa Santa Ana, Renovación en sus etapas uno, dos y tres, así como la 23 de Julio, zonas que históricamente concentran la mayor cantidad de casos probables y confirmados debido a su alta densidad de áreas verdes.

Sector Salud intensifica monitoreo y control del mosquito Aedes aegypti. / Perla Prado Gallegos

Ante la detección de cualquier caso sospechoso, personal de vectores realiza cercos sanitarios alrededor del domicilio del paciente, además de labores de monitoreo mediante ovitrampas y control larvario. Esteban de la Cruz insistió en que el mosquito transmisor se reproduce principalmente en agua limpia acumulada en patios, techos y jardines, por lo que urgió a mantener las viviendas libres de criaderos.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para aplicar la estrategia de lavar, tapar, voltear y tirar recipientes, así como a utilizar repelentes y mosquiteros en hogares y escuelas, ya que los grupos más afectados actualmente corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años, y adultos de 25 a 44 años. Finalmente, recordó que los huevecillos del insecto pueden sobrevivir hasta un año en recipientes secos, listos para activarse al entrar en contacto con las lluvias de junio y julio.

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JGH