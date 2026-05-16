Expo Feria Tenabo 2026 arranca entre cabalgata y reclamos por falta de apoyo a ganaderos

Decenas de cabalgantes recorrieron la calle principal de la ciudad de Tenabo para llegar a la Exposición Ganadera en su edición XX, encabezada por su embajadora, Amayrami Alizee Uc Ku, y el presidente de la Sociedad Ganadera, Ezequiel Moo Tun, con el objetivo de dar mayor realce a la tradicional feria taurina 2026 en honor al Gran Poder de Dios, cuyas actividades se llevan a cabo del 14 al 17 de mayo.

Sin embargo, la tristeza marcó esta edición de la Expo Feria, ya que no hubo un solo novillo para vender. Además, no se otorgaron apoyos para compradores ni respaldo para los ganaderos por parte del Ayuntamiento, señaló el presidente de la agrupación, Ezequiel Moo Tun.

“Son dos años consecutivos en los que no hay nada para esta expo. Estamos inconformes con la edil Mariela Sánchez Espinoza. No puedo creer lo que estamos viviendo en su gobierno”, expresó el líder ganadero.

Asimismo, estimó que las festividades han salido adelante gracias al apoyo de sus socios y de los cabalgantes. Destacó la participación de Emilio Lara Calderón, quien, sin ser originario de Tenabo, acudió a respaldar la feria, así como de Víctor Ponce y otros participantes que se sumaron a la cabalgata.

Para olvidar las penas, brilló la embajadora de los palqueros, Ana Ángela Ramírez Centurión, así como la representante de los ganaderos, Amayrami Alizee Uc Ku, quien recibió la banda que la acredita como embajadora de la Expo Feria Edición XX 2026. La fiesta continuó mientras los cabalgantes llevaban sus caballos a los corrales para descansar.