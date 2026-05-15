Tecate Emblema 2026: la guía definitiva con horarios, artistas, precios y cómo llegar este fin de semana

El Tecate Emblema 2026 está listo para convertir el Autódromo Hermanos Rodríguez en una de las fiestas pop más grandes del año con artistas nacionales e internacionales, shows nostálgicos y presentaciones de música urbana, electrónica y pop en español e inglés.

Entre los artistas más esperados del festival destacan Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Kenia OS, Cazzu, Gloria Trevi y Paris Hilton.

¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?

El festival se realizará los días:

Sábado 16 de mayo de 2026

Domingo 17 de mayo de 2026

Las puertas abrirán desde la 1:00 de la tarde.

8 Line up y horarios del sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

Juan Duque — 15:40 a 16:30

Christian Chávez — 17:00 a 17:50

Orville Peck — 18:10 a 19:20

Cazzu — 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

Jonas Brothers — 00:00 a 01:30

Park Stage

Anasof — 15:30 a 16:10

Faz — 16:30 a 17:10

Along — 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

Mika — 21:05 a 22:05

LP — 23:00 a 00:00

Lost Frequencies — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Joaquina — 16:00 a 16:50

Ivana — 17:20 a 18:10

Bruses — 18:40 a 19:40

JotDog — 20:10 a 21:10

RuPaul — 21:50 a 23:00

Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45

Line up y horarios del domingo 17 de mayo

Tecate Main Stage

Juliana — 15:40 a 16:30

Sech — 17:00 a 17:50

Ha*Ash — 18:10 a 19:20

Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

Kenia OS — 22:10 a 23:52

Paris Hilton — 00:30 a 01:50

Park Stage

Manú — 15:30 a 16:10

Emjay — 16:50 a 17:30

Música Para Volar Juntos presentado por Aeroméxico — 18:00 a 18:40

Santos Bravos — 19:20 a 19:50

Zara Larsson — 20:50 a 21:50

NSQK — 23:00 a 00:00

Bautista — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Alan Navarro — 16:00 a 16:50

Alanis Yuki — 17:20 a 18:10

Lola Índigo — 18:40 a 19:40

Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10

Gottmik — 21:40 a 22:50

Rafa Pabón — 00:00 a 00:40

5 ¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026?

El festival se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez y estas son las opciones más prácticas:

Metro

Línea 9 (café)

Estación: Metro de la Ciudad de México Ciudad Deportiva

Acceso cercano: Puerta 6

Metrobús

Línea 2

Estaciones cercanas: Iztacalco UPIICSA Goma

Auto particular

El recinto cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar temprano por la alta demanda.

Boletos y precios del Tecate Emblema 2026

Los boletos continúan disponibles a través de Ticketmaster

Precios reportados:

General Fase 1 — $2,895.40

General Fase 2 — $3,298.40

Comfort Pass Fase 1 — $4,891.80

Citibanamex Plus Fase 1 — $6,522.40

Abono Aeroméxico Club Fase 1 — $18,600

¿Qué es “Cheves y Compas”?

Tecate estrenará el formato “Cheves y Compas”, un espacio dentro del festival donde artistas de distintos géneros realizarán colaboraciones sorpresa y presentaciones especiales en un ambiente más íntimo dentro del Distrito Tecate.

Además, también regresará “Chela Lab”, una experiencia donde los asistentes podrán personalizar sus bebidas con distintos toppings y mezclas.