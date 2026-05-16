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Campeche / Ciudad del Carmen

Se acaba la euforia por la CURP biométrica en Carmen; filas desaparecen

La demanda de CURP biométrica cayó en Ciudad del Carmen tras aclararse que el trámite no es obligatorio; ahora el Registro Civil opera al 50%.

Por Perla Prado Gallegos

16 de may de 2026

2 min

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Oficialía del Registro Civil opera apenas al 50% de capacidad.
Oficialía del Registro Civil opera apenas al 50% de capacidad. / Perla Prado Gallegos

La euforia por obtener la CURP biométrica en Ciudad del Carmen disminuyó drásticamente en las últimas semanas. Las largas filas que caracterizaban a la Oficialía del Registro Civil en la isla desaparecieron, al grado de que actualmente se realiza apenas el 50 por ciento de los trámites disponibles por jornada, reconoció su titular, José Julián Zavala Martínez, quien atribuyó este comportamiento al anuncio oficial de que el documento aún no es obligatorio.

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Atrás quedaron las semanas en que el Registro Civil acumulaba críticas debido a que los ciudadanos debían madrugar para alcanzar una de las 50 fichas diarias, una dinámica que la población calificaba como inhumana e insostenible. En la actualidad, el interés ciudadano decayó notablemente. Zavala Martínez detalló que apenas atienden a unas 17 personas de la población abierta por día; sin embargo, al sumar los espacios otorgados al personal del Poder Judicial, la cifra se eleva a cerca de 27 trámites diarios, lo que representa la mitad de la capacidad instalada.

El funcionario explicó que la saturación previa obedeció a la expectativa generada en torno a la obligatoriedad del documento. Tras difundirse que todavía no es un requisito forzoso, la afluencia cayó de forma sostenida durante las últimas tres semanas. Ahora, las fichas se continúan entregando a partir de las 7:00 de la mañana, pero ya sin la necesidad de pernoctar o hacer filas anticipadas.

A pesar de la baja demanda, el titular recomendó a la población aprovechar la nula afluencia para evitar contratiempos, ya que existe la posibilidad de que el Gobierno Federal lo solicite como requisito oficial en el futuro. Desde el inicio de la fase piloto hasta la fecha, entre 2 mil y 2 mil 500 carmelitas han completado el proceso, lo que equivale apenas al tres por ciento de la población estimada en el municipio.

Finalmente, recordó que el procedimiento es completamente gratuito y los requisitos consisten en presentar la credencial del INE, la CURP actual, un acta de nacimiento actualizada entre 2024 y 2026, así como un correo electrónico y número telefónico de contacto.

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JGH

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