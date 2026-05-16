Sube el precio del gas LP en Yucatán: conoce los costos del 17 al 23 de mayo

Para la tercera semana del mes, el costo del gas LP en Yucatán registra ligeros cambios, pues se registran aumentos que corresponden al periodo del domingo 17 al sábado 23 de mayo.

El informe de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE) revela cuál es el costo del gas licuado de petróleo en los 106 municipios del estado.

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En la ciudad de Mérida, el costo del gas LP para la semana del 17 al 23 de mayo es de $20.43 pesos el kilo y $11.03 pesos el litro, colocándose entre los municipios más baratos.

Municipios como Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Celestún, Chumayel, Conkal, Cuzamá, Dzemul, Kanasín, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Umán y Tecoh, tendrán precios de $20.43 pesos el kilo y $11.03 pesos el litro.

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Por su parte, Bokobá, Buctzotz, Cansahcab, Izamal, Kaua, Motul, Río Lagartos, Seyé, Sucilá, Telchac Pueblo y Puerto, Teya, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín y Yobaín, tendrán costos de $20.81 pesos el kilo y $11.24 pesos el litro.

Cabe recalcar que el costo de este producto varía dependiendo la región de venta y el estado, informados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Secretaría de Energía.