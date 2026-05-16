“Ni gobiernos extranjeros ni corruptos frenarán la transformación”: Claudia Sheinbaum lanza mensaje en defensa de la 4T

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “nada ni nadie” detendrá la transformación del país y defendió la continuidad del proyecto político impulsado por la llamada Cuarta Transformación, al afirmar que se trata de un movimiento respaldado por el pueblo mexicano.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria sostuvo que “ya no son tiempos de privilegios ni de corrupción” y aseguró que quedó atrás la etapa en la que, dijo, “unos cuantos saqueaban a México mientras millones sufrían abandono y pobreza”.

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Sheinbaum Pardo afirmó que actualmente “el pueblo está despierto, consciente y organizado”, por lo que advirtió que ni “los corruptos de antes que quieren regresar al poder”, ni actores internos que busquen utilizar el movimiento para intereses personales, ni gobiernos extranjeros que pretendan “poner condiciones sobre nuestra nación”, podrán frenar el rumbo del país.

“México es un país libre, soberano e independiente”, expresó la titular del Ejecutivo federal, quien insistió en que las decisiones del país corresponden únicamente al pueblo mexicano y no a élites políticas, intereses económicos o gobiernos extranjeros.

En su publicación, la Presidenta destacó que la transformación “camina con el pueblo y gobierna para el pueblo”, y aseguró que millones de mexicanas y mexicanos trabajan junto con su administración en la construcción de un país “más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos”.

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Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mientras exista unidad en torno a la justicia, la democracia y la dignidad, la transformación continuará avanzando en México. “¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva el pueblo de México!”, concluyó en su mensaje.