Arturo Zaldívar aclara que funcionarios con licencia no tienen fuero y pueden ser detenidos

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, afirmó que es incorrecto señalar que un gobernador o presidente municipal con licencia mantiene el llamado “fuero”.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el exministro de la Suprema Corte precisó que la inmunidad procesal no es un privilegio personal, sino una protección vinculada al ejercicio del cargo público.

La inmunidad protege la función, no a la persona

Zaldívar explicó que el término “fuero” suele utilizarse de forma imprecisa, ya que en realidad se trata de una inmunidad procesal que impide que ciertos servidores públicos sean sometidos a proceso penal sin una declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, conforme al artículo 111 constitucional.

Sin embargo, subrayó que esta protección se limita exclusivamente al periodo en el que el funcionario se encuentra en ejercicio de sus funciones.

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Sin cargo, no hay protección legal

El funcionario federal fue enfático al señalar que, una vez que un servidor público obtiene licencia y deja de ejercer el cargo, pierde automáticamente dicha inmunidad.

“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto puede ser detenido como cualquier persona”, puntualizó.

Existen precedentes judiciales

Zaldívar agregó que existen criterios del Poder Judicial Federal que respaldan esta interpretación, lo que refuerza la postura de que la inmunidad procesal no se extiende a funcionarios separados temporalmente de sus responsabilidades. Meta Datos

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

Debate en medio de casos políticos recientes

La aclaración se da en un contexto de creciente debate público sobre la situación jurídica de funcionarios que han solicitado licencia a sus cargos, en medio de investigaciones o señalamientos.

El posicionamiento del coordinador presidencial busca precisar el marco legal vigente y acotar interpretaciones erróneas sobre el alcance del llamado “fuero” en México, en un momento de alta atención mediática y política.

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