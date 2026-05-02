Yeraldine Bonilla rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

El Congreso del Estado de Sinaloa concretó este sábado la designación de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, luego de que el pleno aprobara el dictamen correspondiente con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Con esta votación, el Poder Legislativo estatal dio cumplimiento al procedimiento constitucional tras la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Toma de protesta ante el pleno legislativo

Tras la aprobación del dictamen, el Congreso reanudó la sesión para llevar a cabo la toma de protesta de Bonilla Valverde, quien ingresó al recinto legislativo acompañada por una comisión de diputados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución local, la nueva mandataria interina protestó guardar y hacer guardar la Constitución federal y estatal, así como desempeñar el cargo con lealtad en favor del estado.

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“Sí, protesto”, respondió Bonilla Valverde ante el pleno, formalizando así su entrada en funciones a partir del 2 de mayo de 2026.

Mensaje: continuidad y respaldo institucional

En su primer mensaje como titular del Ejecutivo estatal, Bonilla Valverde agradeció la confianza del Congreso y reconoció el contexto complejo que enfrenta la entidad.

La gobernadora interina expresó su respaldo a Rubén Rocha Moya, al señalar que las acusaciones en su contra son falsas y que confía en que las instituciones esclarecerán los hechos.

Asimismo, subrayó que su gestión mantendrá la continuidad de las políticas públicas implementadas en el estado, en línea con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

Coordinación con el gobierno federal

Bonilla Valverde también adelantó que buscará mantener una estrecha coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer las acciones en beneficio de la población sinaloense.

Llamado a la unidad en Sinaloa

Finalmente, la nueva gobernadora interina hizo un llamado a los servidores públicos y a la ciudadanía a mantener la unidad y el compromiso institucional ante la coyuntura política.

“La grandeza de un pueblo se mide en su capacidad de enfrentar la adversidad”, afirmó, al reiterar que su administración buscará garantizar estabilidad y continuidad en el estado durante el periodo que dure su encargo.

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