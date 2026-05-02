Enrique Inzunza no pedirá licencia pese a acusaciones de EU: “Refutaré desde el Senado”

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, anunció que no solicitará licencia a su cargo, a pesar de los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el legislador aseguró que enfrentará las acusaciones desde su función como integrante del Senado, al tiempo que negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

“Refutaré las falsedades desde mi cargo”

En su mensaje, Inzunza sostuvo que responderá a los señalamientos en el marco de sus atribuciones como senador. “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo”, expresó.

Asimismo, indicó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades mexicanas en caso de ser requerido, subrayando que atenderá cualquier citación conforme a derecho.

Noticia Destacada Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras señalamientos de EU; van por gobernador interino

Contexto: acusaciones desde Estados Unidos

El posicionamiento del legislador ocurre tras la difusión de una acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se señala a diversos funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Entre los implicados se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros exfuncionarios estatales.

Contraste con otros funcionarios

A diferencia de Inzunza, algunos de los señalados ya han solicitado licencia a sus cargos. Tal es el caso de Rocha Moya y del propio alcalde de Culiacán, quienes argumentaron que su separación busca facilitar las investigaciones.

Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 2, 2026

Rechazo a las acusaciones

El senador morenista calificó las imputaciones como “falsas y dolosas”, y aseguró que forman parte de un intento por dañar su imagen pública.

El caso se mantiene en el centro del debate político, en medio de la presión internacional y el avance de investigaciones tanto en Estados Unidos como en México, lo que podría derivar en nuevas acciones legales en los próximos días.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO