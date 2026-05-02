Claudia Sheinbaum evita pronunciarse sobre Rocha Moya y pospone postura hasta la mañanera

Durante su visita a Palenque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó fijar una postura inmediata sobre la licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las acusaciones en su contra desde Estados Unidos.

Cuestionada por medios de comunicación, la mandataria federal se limitó a señalar que será hasta su conferencia matutina del lunes 4 de mayo cuando aborde el tema. “El lunes en la mañanera”, respondió de forma breve ante las insistentes preguntas.

Sin respuesta sobre posible recomendación

Entre los cuestionamientos planteados, se le preguntó a la presidenta si ella había sugerido a Rocha Moya solicitar licencia ante los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Sheinbaum optó nuevamente por no responder y reiteró que dará su posicionamiento en un espacio institucional, evitando pronunciarse en ese momento sobre el fondo del caso.

Congreso de Sinaloa ya aprobó la licencia

La postura de la presidenta se da luego de que este sábado el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia temporal del mandatario estatal, con el argumento de facilitar las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República.

Este proceso abrió paso a la designación de una autoridad interina en la entidad, en medio de un contexto político y judicial que ha generado atención a nivel nacional e internacional.

Noticia Destacada Yeraldine Bonilla rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Crece presión política y mediática

El caso ha escalado en la agenda pública, con versiones y especulaciones sobre posibles acciones legales adicionales, incluyendo solicitudes de extradición desde Estados Unidos o escenarios relacionados con la situación jurídica del gobernador con licencia.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha emitido una postura oficial detallada, lo que mantiene la expectativa sobre lo que la presidenta pueda declarar en su próxima conferencia matutina.

Y desde Chiapas… Claudia Sheinbaum informó que en la ‘mañanera’ del próximo lunes se hablará sobre la licencia de Rocha Moya.

📹: @lalodinaa / @El_Universal_Mxpic.twitter.com/3Zfi6DaqYh — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 2, 2026

Expectativa rumbo a la mañanera

La conferencia del lunes se perfila como un punto clave para conocer la posición del Ejecutivo federal frente a uno de los casos políticos más relevantes del momento.

La falta de definiciones inmediatas por parte de la presidenta ha incrementado la atención mediática, en un contexto marcado por la presión internacional y el desarrollo de las investigaciones.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO