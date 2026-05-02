Bomberos de Calkiní apoyan en incendio que arrasa parador turístico de Halachó

Fuerte movilización y caos vial generó el incendio de la palapa del parador turístico de Halachó, en donde, tras el fuerte incendio, se tuvo que bloquear momentáneamente la arteria federal para evitar algún accidente, ya que las llamas alcanzaron temperaturas extremas en el lugar donde nadie podía acercarse.

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Los hechos fueron reportados al mediodía de hoy cuando, a lo alto del techo, comenzó a salir humo blanco seguido de una fuerte flama que originó que, en cuestión de segundos, todo el techo quedara envuelto en llamas, por lo que elementos del Ejército, Policía Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, no pudieron hacer nada al respecto debido a que la temperatura estaba fuerte.

Esto originó que los elementos cerraran momentáneamente las arterias para evitar algún accidente; esto, a su vez, movilizó a los cuerpos de bomberos de diferentes municipios, así como la pipa de Protección Civil Municipal de Calkiní, quienes llegaron para ayudar a sofocar los diferentes puestos de artesanías que aún se estaban consumiendo. Se logró sofocar los restos que quedaron del parador turístico ubicado en el kilómetro 100 de la carretera Campeche Mérida; asimismo, se reporta que la circulación a todo tipo de vehículos ya fue abierta.

Bomberos de varios municipios se movilizaron para sofocar el incendio. / Erik Caamal

Hasta el momento solo se han resguardado daños materiales de gran consideración, ya que había más de 20 puestos de artesanías las cuales fue imposible rescatar, ya que el techo del parador está completamente hecho de paja, lo que originó que el fuego los consumiera en cuestión de minutos. Por fortuna, el personal de Protección Civil Municipal de Calkiní se encontraba cerca cuando se activó el reporte, por lo que enseguida acudieron al lugar; sin embargo, las llamas ya habían consumido el techo del parador turístico en su totalidad. Asimismo, se quemaron algunas palmeras que se encontraban cerca de dicho local, las cuales igual quedaron en cenizas.

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JGH