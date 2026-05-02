Claudia Sheinbaum encabeza entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra en Palenque, Chiapas: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza este sábado 2 de mayo de 2026 la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra en Palenque, como parte de la estrategia federal para fortalecer el acceso a la educación en regiones con mayores rezagos.

El evento reune a autoridades locales, beneficiarios y representantes del sector educativo, en una jornada enfocada en la distribución de apoyos económicos dirigidos a estudiantes.

Programa busca ampliar oportunidades educativas

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de los programas sociales impulsados por el gobierno federal con el objetivo de reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia de alumnos en el sistema educativo.

La mandataria federal ha destacado la importancia de consolidar políticas públicas que permitan cerrar brechas de desigualdad, especialmente en estados del sur-sureste del país como Chiapas.

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Enfoque en zonas con mayor rezago

El programa prioriza a estudiantes de comunidades con limitaciones económicas, con el fin de facilitar su continuidad académica. En este sentido, el gobierno federal ha reiterado que la política social se mantiene como eje central de su administración.

La entrega de estas becas en Palenque se inscribe en una gira de trabajo por la región, donde se prevé el anuncio de nuevas acciones orientadas al desarrollo social y educativo.

Agenda social y educativa del gobierno federal

La participación de Claudia Sheinbaum en este evento refuerza la agenda social del Ejecutivo federal, centrada en el fortalecimiento de programas de bienestar y en la atención de sectores vulnerables.

La Beca Gertrudis Bocanegra se posiciona como uno de los instrumentos para avanzar en ese objetivo, al canalizar recursos directos a estudiantes y contribuir a su permanencia en las aulas.

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