Alerta por golpe de calor en Yucatán: síntomas, riesgos y medidas ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas que se registran en Mérida, la Secretaría de Salud de Yucatán emitió una alerta por golpes de calor, al advertir que esta condición es la principal causa de muerte asociada a fenómenos climáticos, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La dependencia señaló que el riesgo no se limita a la exposición directa al Sol, ya que el calor ambiental también puede afectar gravemente al organismo. En casos leves, los síntomas incluyen mareo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, taquicardia y debilidad, señales que obligan a suspender de inmediato cualquier actividad que se esté llevando a cabo.

Sin embargo, en su fase más grave, el golpe de calor puede hacer que la piel tome un color rojizo, que se ponga caliente o seca, sin sudoración. La persona puede sentir el pulso acelerado, dificultad para respirar, contracciones musculares involuntarias, confusión e incluso pérdida del conocimiento, lo que constituye una urgencia médica que debe ser atendida a la brevedad posible.

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Ante estos cuadros, la Secretaría de Salud recomendó trasladar a la persona afectada a un sitio fresco y ventilado, colocar paños húmedos en la frente y la nuca, y proporcionar agua en pequeños sorbos, sólo si la persona se encuentra consciente. Paralelamente, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Asimismo, la dependencia subrayó que estas medidas corresponden a primeros auxilios, pero no sustituyen la atención médica profesional, la cual es indispensable para evitar complicaciones mayores. Es decir, se hace necesario el traslado a un hospital para que la persona afectada reciba el tratamiento adecuado.

El golpe de calor puede agravar enfermedades crónicas como diabetes, asma, padecimientos cardiovasculares y trastornos mentales. Factores como las condiciones laborales y el contexto socioeconómico incrementan la exposición al calor y elevan el riesgo, especialmente entre poblaciones vulnerables.