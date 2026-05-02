Quintana Roo activa apoyo a turistas tras salida de Spirit Airlines; instalan módulos en Cancún

La gobernadora de Quintana Roo informó que, tras el anuncio del cese de operaciones de la aerolínea Spirit Airlines, el gobierno estatal activó de inmediato un protocolo de atención especial para turistas afectados, con el objetivo de minimizar las afectaciones y garantizar su bienestar durante su estancia.

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A través de un comunicado, la mandataria destacó que Quintana Roo opera con normalidad y mantiene su conectividad aérea, así como la atención y seguridad de los visitantes. Se trabaja de manera coordinada con autoridades federales, aeroportuarias, migratorias, consulares y el sector turístico privado para ofrecer alternativas oportunas.

Medidas implementadas:

Instalación de módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de Cancún para brindar orientación directa a los pasajeros afectados.

en el Aeropuerto Internacional de Cancún para brindar orientación directa a los pasajeros afectados. Coordinación estrecha con autoridades aeroportuarias, migratorias y consulares.

Información actualizada y en tiempo real sobre vuelos disponibles con otras aerolíneas.

con otras aerolíneas. Refuerzo de la aplicación Guest Assist para atención personalizada y seguimiento en tiempo real.

para atención personalizada y seguimiento en tiempo real. Vinculación directa con hoteles para facilitar estancias adicionales en casos de espera o reprogramación de vuelos.

para facilitar estancias adicionales en casos de espera o reprogramación de vuelos. Monitoreo permanente de la situación para ajustar y fortalecer las acciones según sea necesario.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo es la dependencia encargada de liderar estas acciones de acompañamiento, que incluyen orientación sobre traslados alternativos y apoyo logístico durante la estancia de los turistas.

“Derivado del cese de operaciones de Spirit Airlines, activamos de inmediato protocolos para atender y acompañar a las y los turistas afectados, brindando orientación, alternativas de traslado y asistencia directa”, subrayó la gobernadora.

Derivado del cese de operaciones de Spirit Airlines, activamos de inmediato protocolos para atender y acompañar a las y los turistas afectados, brindando orientación, alternativas de traslado y asistencia directa durante su estancia, a través de la @SedeturQROO. #QuintanaRoo… pic.twitter.com/dZ52qQws8x — Mara Lezama (@MaraLezama) May 2, 2026

Quintana Roo, conocido como la Capital Mundial de las Vacaciones, busca con estas acciones mantener la confianza de los visitantes y preservar la imagen del principal destino turístico de México, pese a la suspensión de la aerolínea de bajo costo.

Hasta el momento, no se han reportado cifras oficiales sobre el número exacto de pasajeros afectados, pero las autoridades estiman que la mayoría podrá ser reubicada en otras aerolíneas que mantienen operaciones normales en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Se recomienda a los pasajeros consultar directamente la app Guest Assist, los módulos en el aeropuerto o contactar a su hotel para recibir asistencia personalizada.

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JGH