Anuncian el cierre de estación de Metrobus en CDMX

Usuarios del Metrobús de la Ciudad de México deberán tomar previsiones en sus traslados durante los próximos días debido al cierre temporal de una estación de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento.

A través de sus canales oficiales, el sistema de transporte informó que la estación Perisur suspenderá operaciones en dirección a El Caminero del 25 al 30 de mayo, periodo en el que se realizarán labores de mantenimiento mayor en el carril confinado.

La medida forma parte de las acciones para mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad en la operación del servicio, por lo que las autoridades exhortaron a los pasajeros a considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Como opción para continuar sus viajes, el Metrobús recomendó utilizar la estación Villa Olímpica, la cual funcionará como punto alternativo mientras concluyen las obras.

Los usuarios también pueden consultar información actualizada sobre horarios, modificaciones al servicio y avisos operativos a través de los medios oficiales del sistema de transporte.