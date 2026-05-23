Irán elige Tijuana como sede de concentración para el Mundial 2026

La Selección de Irán decidió modificar su planificación rumbo al Mundial 2026 y tendría ahora a México como sede principal de concentración. El combinado asiático busca instalar su campamento base en Tijuana, Baja California, dejando atrás la idea original de trabajar en Tucson, Arizona.

La medida responde principalmente a temas relacionados con visados, movilidad y seguridad, debido al contexto político y militar que actualmente enfrenta la región de Medio Oriente. La federación iraní considera que permanecer en territorio mexicano facilitaría la logística de sus traslados durante la competencia.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, explicó que la decisión fue tomada después de diversas reuniones sostenidas con representantes de la FIFA y organizadores de la Copa del Mundo 2026. Aunque el máximo organismo del futbol aún no hace oficial el anuncio, el dirigente aseguró que la solicitud ya recibió luz verde.

Según explicó Taj, la posibilidad de concentrarse en Tijuana permitiría al equipo ingresar con mayor facilidad a Estados Unidos cuando sea necesario disputar encuentros en ese país. Además, destacó que la cercanía con varias sedes mundialistas ayudaría a reducir tiempos de traslado y complicaciones operativas.

Otro de los puntos clave para el conjunto iraní es la posibilidad de utilizar vuelos de Irán Air para parte de sus desplazamientos internacionales, situación que también habría influido en la decisión de mover su campamento base hacia territorio mexicano.

La federación asiática ya había intentado previamente modificar algunas sedes de sus partidos por la tensión existente entre Irán, Estados Unidos e Israel, aunque en aquella ocasión la FIFA rechazó cualquier cambio relacionado con el calendario y los estadios asignados.

Ahora, el plan apunta únicamente al sitio de concentración del equipo, con el objetivo de ofrecer mayor tranquilidad a jugadores y cuerpo técnico durante el torneo. De confirmarse oficialmente, México se convertiría en la sede operativa de Irán para afrontar la fase de grupos del Mundial 2026.