Rubén Rocha Moya responde al citatorio de la FGR; Fiscalía y Presidenta aseguran que no hay interés político

Luego de darse a conocer que la Fiscalía General de la República citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros implicados, para seguir con las investigaciones tras las acusaciones de Estados Unidos, fue el mismo político quien respondió a través de sus redes sociales.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.

"Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy.

"Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, publicó Rocha Moya este mismo sábado 23 de mayo, tras recibir el citatorio para comparecer.

A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que una de las investigaciones está vinculada con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Maru Campos, Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza también comparecerán

Otro de los citatorios que la FGR emitió fue para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; para el senador de Morena, Enrique Inzunza; y también para el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos respondieron y confirmaron su asistencia.

🚨La gobernadora de Chihuahua Maru Campos, informó que al recibir el citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio, hay una “persecución política en su contra”.



“Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia”, mencionó. pic.twitter.com/DkpCvhsVyx — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

Van a la FGR como testigos; "no tiene interés político"

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, saliera a decir que el citatorio de la FGR tiene un interés político, fue la misma Fiscalía quien aseguró que "es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos. Tal y como lo hizo de nuestro conocimiento la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo, cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político".

Presidenta Sheinbaum confirma que "no tiene nada de político"

Al finalizar el evento presidencial en Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los citatorios que la FGR emitió y aseguró que son procedimientos de las mismas investigaciones y que esta lejos de tener un propósito político.

🚨“No tiene nada de político”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los citatorios de la FGR a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. pic.twitter.com/lkw7kIqL6v — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

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