García Harfuch y Unión Europea acuerdan reforzar cooperación contra crimen transnacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con la representante de la Unión Europea, Kaja Kallas para abordar temas relacionados con seguridad internacional y combate al crimen transnacional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario federal explicó que durante el encuentro dialogaron sobre retos compartidos en materia de seguridad, así como mecanismos para fortalecer la cooperación entre México y la Unión Europea.

Buscan ampliar intercambio de información y coordinación

De acuerdo con lo señalado por Omar García Harfuch, ambas partes coincidieron en la importancia de reforzar el intercambio de información estratégica y las acciones coordinadas frente a organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

El funcionario indicó que el trabajo conjunto busca mejorar las capacidades de prevención, investigación y combate de redes delictivas vinculadas con delitos de alto impacto y operaciones transnacionales.

Asimismo, destacó que la cooperación internacional se ha convertido en un elemento prioritario ante el crecimiento de estructuras criminales con presencia en distintos países.

Noticia Destacada El secretario de Relaciones Exteriores recibió a líderes de la Unión Europea

México mantiene estrategia de cooperación internacional

La reunión se da en un contexto donde el Gobierno de México ha intensificado los mecanismos de colaboración con socios internacionales en temas de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado.

Omar García Harfuch afirmó que la administración federal continuará impulsando acuerdos y coordinación con gobiernos y organismos internacionales para enfrentar amenazas globales relacionadas con tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por su parte, Unión Europea mantiene esquemas de cooperación en seguridad con distintos países de América Latina ante preocupaciones comunes vinculadas con crimen organizado y redes internacionales.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las… https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

Seguridad internacional, prioridad en agenda bilateral

El encuentro entre autoridades mexicanas y representantes europeos refleja el interés de fortalecer vínculos diplomáticos y operativos en materia de seguridad.

La coordinación internacional ha cobrado relevancia en los últimos años debido al incremento de actividades delictivas transfronterizas que requieren colaboración entre agencias de distintos países para su investigación y combate.

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