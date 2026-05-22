Así fue la recepción de la presidenta Sheinbaum recibe a delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves 22 de mayo de 2026 la ceremonia de bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional, como parte de las actividades diplomáticas entre México y el bloque europeo.

El encuentro forma parte de la agenda de cooperación internacional impulsada por el gobierno federal en temas económicos, comerciales, ambientales, energéticos y de seguridad.

La recepción protocolaria se realizó en la sede del Poder Ejecutivo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde funcionarios mexicanos y representantes europeos sostendrán reuniones bilaterales y diálogos de alto nivel.

Relación México-Unión Europea entra en nueva etapa

Durante los últimos años, México y la Unión Europea han fortalecido sus vínculos estratégicos en distintos sectores, incluyendo comercio, inversión, transición energética y cooperación tecnológica.

La visita de la delegación europea ocurre en un contexto internacional marcado por desafíos económicos, tensiones geopolíticas y negociaciones multilaterales sobre cambio climático y seguridad global.

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Además, el gobierno mexicano ha reiterado su interés en ampliar la relación con países europeos mediante nuevos acuerdos de colaboración e inversión.

Cooperación internacional y agenda bilateral

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que la política exterior mexicana busca fortalecer la cooperación internacional bajo principios de diálogo, soberanía y desarrollo económico.

Se prevé que durante la visita se aborden temas relacionados con comercio bilateral, inversiones, innovación tecnológica, migración y seguridad internacional.

La reunión también representa un acercamiento diplomático relevante entre México y uno de sus principales socios económicos a nivel global.

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