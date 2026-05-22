Presidenta Sheinbaum y Unión Europea acuerdan nuevo diálogo en seguridad, migración y energía durante Cumbre 2026

La Cumbre México-Unión Europea 2026 concluyó con una declaración conjunta en la que ambas partes acordaron ampliar la cooperación política, económica y de seguridad, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y desafíos migratorios.

Durante el encuentro, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes de la Unión Europea reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias internacionales. Además, coincidieron en la necesidad de fortalecer la diplomacia y el diálogo internacional ante el contexto global actual.

En la declaración se destacó también el intercambio de posiciones sobre la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, donde ambas partes reiteraron su respaldo a los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz duradera y con apego al derecho internacional.

Acuerdan nuevo diálogo sobre seguridad y migración

Uno de los puntos centrales de la cumbre fue el anuncio de un nuevo Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración entre México y la Unión Europea.

Las partes subrayaron la importancia de mantener cooperación policial y judicial internacional para combatir delitos como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, señalaron que el trabajo conjunto se desarrollará bajo principios de “responsabilidad compartida”, respeto a la soberanía y sin subordinación entre gobiernos.

También se confirmó que continuará la colaboración con Europol y otras instancias europeas para fortalecer el intercambio de información y acciones coordinadas frente a redes criminales internacionales.

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Cooperación en salud, energía e inteligencia artificial

En materia de salud, México y la Unión Europea celebraron el fortalecimiento de la colaboración entre Cofepris y organismos europeos para mejorar los estándares regulatorios de medicamentos y vacunas. Además, se puso en marcha el primer Diálogo Sectorial México-Unión Europea sobre Salud.

La declaración conjunta incluyó acuerdos para ampliar la cooperación en investigación científica, innovación, inteligencia artificial, cambio climático, biodiversidad y transición energética. Ambas partes también impulsarán proyectos relacionados con agricultura sostenible, seguridad alimentaria y prevención de desastres.

En el ámbito digital, se acordó reactivar el Diálogo Digital entre México y la Unión Europea, enfocado en regulación tecnológica, innovación y tecnologías emergentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este encuentro de alto nivel con los líderes de la Unión Europea / Presidencia de la República

Derechos humanos, género y cambio climático

La declaración conjunta reiteró el compromiso bilateral con los derechos humanos, la igualdad de género y la protección ambiental.

México y la Unión Europea reconocieron que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental representan amenazas para las futuras generaciones, por lo que se comprometieron a fortalecer acciones internacionales en favor de un medio ambiente sano y sostenible.

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Asimismo, ambas partes reafirmaron su intención de promover los derechos de mujeres y niñas mediante políticas de igualdad de género y empoderamiento económico femenino.

Cumbres serán cada dos años

Como parte de los acuerdos alcanzados, México y la Unión Europea establecieron que las cumbres bilaterales se realizarán cada dos años para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y fortalecer la relación estratégica entre ambas regiones.

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