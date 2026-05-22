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Presidenta Sheinbaum y Unión Europea acuerdan nuevo diálogo en seguridad, migración y energía durante Cumbre 2026

México y la Unión Europea reforzaron su relación estratégica durante la Cumbre 2026 encabezada por Claudia Sheinbaum, con acuerdos en seguridad, migración, energía, derechos humanos y cooperación tecnológica.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de may de 2026

2 min

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Como parte de los acuerdos alcanzados, México y la Unión Europea establecieron que las cumbres bilaterales se realizarán cada dos años
Como parte de los acuerdos alcanzados, México y la Unión Europea establecieron que las cumbres bilaterales se realizarán cada dos años / Presidencia de la República

La Cumbre México-Unión Europea 2026 concluyó con una declaración conjunta en la que ambas partes acordaron ampliar la cooperación política, económica y de seguridad, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y desafíos migratorios.

Durante el encuentro, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes de la Unión Europea reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias internacionales. Además, coincidieron en la necesidad de fortalecer la diplomacia y el diálogo internacional ante el contexto global actual.

En la declaración se destacó también el intercambio de posiciones sobre la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, donde ambas partes reiteraron su respaldo a los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz duradera y con apego al derecho internacional.

Acuerdan nuevo diálogo sobre seguridad y migración

Uno de los puntos centrales de la cumbre fue el anuncio de un nuevo Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración entre México y la Unión Europea.

Las partes subrayaron la importancia de mantener cooperación policial y judicial internacional para combatir delitos como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, señalaron que el trabajo conjunto se desarrollará bajo principios de “responsabilidad compartida”, respeto a la soberanía y sin subordinación entre gobiernos.

También se confirmó que continuará la colaboración con Europol y otras instancias europeas para fortalecer el intercambio de información y acciones coordinadas frente a redes criminales internacionales.

Kaja Kallas, representante de la Unión Europea y Omar García Harfuch, titular de la SSPC

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Cooperación en salud, energía e inteligencia artificial

En materia de salud, México y la Unión Europea celebraron el fortalecimiento de la colaboración entre Cofepris y organismos europeos para mejorar los estándares regulatorios de medicamentos y vacunas. Además, se puso en marcha el primer Diálogo Sectorial México-Unión Europea sobre Salud.

La declaración conjunta incluyó acuerdos para ampliar la cooperación en investigación científica, innovación, inteligencia artificial, cambio climático, biodiversidad y transición energética. Ambas partes también impulsarán proyectos relacionados con agricultura sostenible, seguridad alimentaria y prevención de desastres.

En el ámbito digital, se acordó reactivar el Diálogo Digital entre México y la Unión Europea, enfocado en regulación tecnológica, innovación y tecnologías emergentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este encuentro de alto nivel con los líderes de la Unión Europea
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este encuentro de alto nivel con los líderes de la Unión Europea / Presidencia de la República

Derechos humanos, género y cambio climático

La declaración conjunta reiteró el compromiso bilateral con los derechos humanos, la igualdad de género y la protección ambiental.

México y la Unión Europea reconocieron que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental representan amenazas para las futuras generaciones, por lo que se comprometieron a fortalecer acciones internacionales en favor de un medio ambiente sano y sostenible.

Declaración conjunta de la Cumbre México-Unión Europea 2026

Asimismo, ambas partes reafirmaron su intención de promover los derechos de mujeres y niñas mediante políticas de igualdad de género y empoderamiento económico femenino.

Cumbres serán cada dos años

Como parte de los acuerdos alcanzados, México y la Unión Europea establecieron que las cumbres bilaterales se realizarán cada dos años para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y fortalecer la relación estratégica entre ambas regiones.

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