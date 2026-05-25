Profeco revela quién da más por tus remesas y qué gasolineras venden diésel más barato

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó este lunes 25 de mayo el reporte semanal de “Quién es quién en los precios” durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el informe, Profeco destacó el comportamiento de las remesadoras, el precio del diésel, la canasta básica y algunos productos de consumo frecuente, como azúcar, leche y carne de res.

Además, Escalante recordó que la dependencia mantiene herramientas digitales para que las personas puedan comparar precios antes de realizar compras o cargar combustible.

¿Cuál es la remesadora que más pesos entrega por dólares?

De acuerdo con Profeco, Finabien se mantuvo por octavo mes consecutivo como la remesadora que más pesos entrega por los dólares enviados desde Estados Unidos a México, considerando la comisión promedio y el tipo de cambio.

En la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, por cada 400 dólares enviados, Finabien entregó 7 mil 082 pesos con 66 centavos. En contraste, Ria Money Transfer fue señalada como la opción que menos entrega, con 6 mil 724 pesos con 23 centavos.

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Para envíos en efectivo, Pangea Money Transfer fue la remesadora mejor evaluada, con 7 mil 156 pesos por cada 400 dólares. Ria Money Transfer volvió a aparecer como la opción menos favorable, con 6 mil 712 pesos con 44 centavos.

Profeco reporta baja en precio promedio del diésel

Iván Escalante informó que el precio promedio nacional del diésel bajó de 27 pesos con 43 centavos a 27 pesos con 32 centavos por litro. También destacó que el porcentaje de gasolineras que venden este combustible en 27 pesos o menos subió de 56.3 por ciento a 63.54 por ciento.

El funcionario explicó que existe una mesa permanente de trabajo con la Secretaría de Energía, Pemex, Hacienda y otras instituciones para impulsar la reducción del precio del diésel.

Entre las estaciones con precios favorables se mencionó una gasolinera Pemex en Iztapalapa, con un precio de 26 pesos con 95 centavos por litro. En contraste, Profeco señaló casos con precios altos, como una estación VIP en Puebla con 29 pesos con 99 centavos y una Shell con 28 pesos con 99 centavos.

¿Dónde estuvo la canasta básica más barata y más cara?

Profeco recordó que la canasta básica monitoreada incluye 24 productos y no debe superar los 910 pesos. En esta ocasión, el precio más bajo fue localizado en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, con 781 pesos con 40 centavos.

El precio más alto fue detectado en Walmart Ciudad Juárez, donde la canasta llegó a 989 pesos.

Además, la dependencia dio seguimiento a productos específicos. El kilogramo de azúcar morena registró un precio promedio de 25 pesos con 89 centavos; la leche tuvo un promedio de 33 pesos con 24 centavos, y el kilogramo de carne de res se ubicó en 164 pesos con 85 centavos.

#MañaneraDelPueblo | #QuiénEsQuién en el precio del #Diésel:



➡️Precio promedio nacional: $27.32 pesos por litro

➡️63.54% de las estaciones de servicio tienen un precio menor a $27.00 pesos por litro

➡️9.18% de las estaciones de servicio tienen un precio entre $27.01 pesos y… pic.twitter.com/RQrXbZMX7c — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 25, 2026

Profeco coloca identificadores para productos más baratos

Escalante Ruiz informó que Profeco trabaja con supermercados como La Comer, Chedraui, Soriana y Calimax para colocar identificadores en productos básicos con precios más bajos o justos.

El objetivo es que las personas puedan reconocer con mayor facilidad los artículos más económicos al momento de hacer sus compras. Según Profeco, la colocación de estos identificadores continuará durante las próximas semanas en tiendas afiliadas a la ANTAD.

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