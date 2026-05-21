CANACO exige regreso de oficinas de PROFECO a Ciudad del Carmen para vigilar comercios y gasolineras

Debido al tamaño, la actividad económica y el volumen comercial que registra el municipio de Carmen, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo solicitó a la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor la posibilidad de recuperar una oficina de atención en la Isla. Acciones como la calibración de básculas, la correcta exhibición de precios, las garantías y las devoluciones son mecanismos para ofrecer mayor certeza a los clientes en los procesos de compraventa, sobre todo en medio del panorama de incertidumbre económica. Mantener satisfechos a los consumidores resulta fundamental para que los comercios locales puedan continuar creciendo y fortaleciendo su actividad.

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El director general de la Canaco Carmen, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, explicó que durante la reunión con la delegada y directora de la Oficina de Defensa del Consumidor en Campeche, María Eugenia Enrique Reyes, se tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre comerciantes y autoridades para mejorar la atención y protección en el municipio. Se abordaron temas prioritarios como el consumo responsable y la retribución del comerciante o prestador de servicio con productos de calidad.

Indicó que ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un equilibrio entre la defensa de los comercios y la protección de los ciudadanos. Destacó que, actualmente, la confianza y la garantía en el servicio representan una ventaja competitiva para los negocios formales. En tiempos donde muchos buscan la informalidad para evadir impuestos, la realidad es que esto acarrea consecuencias negativas, especialmente en temas de satisfacción del cliente.

Empresarios advierten que la informalidad afecta confianza y calidad en servicios. / Perla Prado Gallegos

Por ello, acordaron impulsar reuniones de capacitación dirigidas tanto a comerciantes como a prestadores de servicios, con el propósito de reforzar las buenas prácticas comerciales y mejorar la atención al público. Esto último resulta ser un factor determinante cuando el cliente no está convencido del producto o servicio por el que pagó.

Durante el encuentro también se habló sobre la necesidad de que Profeco mantenga una presencia constante en Ciudad del Carmen, especialmente en sectores de alto consumo como las gasolineras y otros establecimientos con gran movimiento comercial. Arjona Gutiérrez señaló que incluso se ofrecieron las instalaciones de la Canaco para facilitar visitas periódicas del personal federal, ya que tanto comerciantes como ciudadanos requieren mecanismos efectivos de vigilancia.

En este tema, el líder empresarial dijo que no podían dejar pasar la oportunidad de recordar que está pendiente la reapertura de las oficinas en Ciudad del Carmen, un reclamo añejo que no ha tenido eco. Aunque todavía no existe una fecha definida, comentó que la delegada estatal ha insistido ante las autoridades federales sobre la importancia de reinstalar este servicio, por lo que esperan obtener respuestas favorables tras este positivo acercamiento.

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JGH