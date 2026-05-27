Claudia Sheinbaum se reúne con presidenta del Banco Europeo para dar seguimiento a acuerdos con la UE

Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbuam recibió a la titular del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, para dar seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea la semana pasada.

Dichos acuerdos entre el gobierno mexicano y la Unión Europea se centran principalmente en la seguridad y la migración entre México y Europa, así como la cooperación en salud, energía e inteligencia artificial; además de los derechos humanos y el cambio climático.

Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea. pic.twitter.com/J3XkibEq2Q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 28, 2026

El encuentro en Palacio Nacional de la CDMX se enfocaría en movilizar hasta 3 mil millones de euros destinados a proyectos estratégicos de transición energética, cambio climático, transporte sostenible e inversión social.

Con esta reunión se afianza el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y el diálogo que impactará en la agenda de ambas partes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ