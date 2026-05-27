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Claudia Sheinbaum se reúne con presidenta del Banco Europeo para dar seguimiento a acuerdos con la UE

Con esta reunión se afianza el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y el diálogo que impactará en la agenda de ambas partes.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Así fue la reunión de la Presidenta con la titular del Banco Europeo.
Así fue la reunión de la Presidenta con la titular del Banco Europeo. / Foto: Gobierno de Néxico

Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbuam recibió a la titular del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, para dar seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea la semana pasada.

Dichos acuerdos entre el gobierno mexicano y la Unión Europea se centran principalmente en la seguridad y la migración entre México y Europa, así como la cooperación en salud, energía e inteligencia artificial; además de los derechos humanos y el cambio climático.

El encuentro en Palacio Nacional de la CDMX se enfocaría en movilizar hasta 3 mil millones de euros destinados a proyectos estratégicos de transición energética, cambio climático, transporte sostenible e inversión social.

Con esta reunión se afianza el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y el diálogo que impactará en la agenda de ambas partes.

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