Aprueban anular elecciones por intervención extranjera; reforma avanza con mayoría en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad de elecciones en México.

El dictamen fue avalado la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, por lo que el proyecto avanzó en el proceso legislativo tras su discusión en el pleno de San Lázaro.

La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, y busca reforzar el principio de soberanía nacional dentro de los procesos electorales.

Con esta modificación, una elección podría ser anulada si las autoridades competentes acreditan que hubo intervención extranjera con impacto en el desarrollo o resultado de los comicios.

¿Qué plantea la reforma al artículo 41?

El cambio constitucional introduce una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la injerencia de actores extranjeros en una elección.

El objetivo de la reforma es que los procesos electorales se mantengan bajo decisión exclusiva de la ciudadanía mexicana y que cualquier participación externa indebida pueda ser sancionada con la anulación del resultado.

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Aunque el dictamen ya fue aprobado por la mayoría de los diputados, la aplicación de esta causal dependerá de que se acrediten los hechos conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Reforma avanza con respaldo de Morena y aliados

La aprobación del dictamen se dio con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados legislativos. En contraste, legisladores de oposición votaron en contra al advertir posibles riesgos en la interpretación de la nueva causal.

Uno de los puntos que genera debate es cómo se definirá y probará una intervención extranjera, así como qué autoridades serán responsables de determinar si dicha injerencia fue suficiente para invalidar una elección.

Pese a los cuestionamientos, la mayoría legislativa defendió que la medida busca proteger la soberanía del país y evitar que intereses externos influyan en la voluntad popular.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. pic.twitter.com/8PwFGF1Vra — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

Cámara de Diputados envía mensaje sobre soberanía electoral

La reforma al artículo 41 se suma a una discusión más amplia sobre la relación entre procesos democráticos, seguridad nacional y participación de actores extranjeros.

Con la aprobación en San Lázaro, la Cámara de Diputados dio un paso para incorporar de manera expresa la intervención extranjera como motivo de nulidad electoral.

El proyecto continuará su trámite constitucional conforme a los procedimientos legislativos correspondientes. De avanzar en todas sus etapas, esta causal quedaría integrada al marco electoral mexicano para futuros procesos.

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