Diputados aprueban cambio a reforma judicial que permite reelección de magistrados del TEPJF en 2028

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la reforma judicial para permitir que magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan postularse a un nuevo periodo en la elección judicial prevista para 2028.

El ajuste beneficia directamente a los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Mónica Soto, quienes actualmente forman parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La reserva fue presentada por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, quien argumentó que la modificación busca evitar un trato diferenciado respecto de otros cargos del Poder Judicial que sí tuvieron la posibilidad de postularse nuevamente tras los cambios constitucionales.

¿Qué cambia para los magistrados del TEPJF?

La modificación establece que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que se encuentren en funciones al momento de entrar en vigor el decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal judicial de 2028.

Con ello, los cuatro magistrados mencionados tendrían la posibilidad de competir en los comicios judiciales y, si resultan electos, permanecer en el cargo por un periodo adicional.

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De acuerdo con el planteamiento discutido en San Lázaro, esta medida busca homologar el tratamiento dado a ministros, magistrados y jueces de distrito, quienes en reformas previas sí contaron con la opción de participar en el siguiente proceso de elección judicial.

Sergio Gutiérrez Luna defiende la modificación

Durante la discusión, Sergio Gutiérrez Luna explicó que el ajuste pretende corregir una omisión en la reforma judicial, pues en su momento no se contempló a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

El legislador sostuvo que, si otros integrantes del Poder Judicial tuvieron la posibilidad de contender, también debía abrirse esa vía para los magistrados electorales.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos entre legisladores de oposición y también entre integrantes del bloque oficialista.

Oposición y parte de Morena pidieron votación separada

Durante la sesión, legisladores de oposición y algunos del oficialismo solicitaron que la reserva presentada por Gutiérrez Luna se votara por separado del resto del dictamen.

No obstante, el Pleno rechazó esa petición y la modificación avanzó dentro del paquete discutido. El ajuste provocó diferencias entre bancadas de Morena y el Partido del Trabajo, además de abstenciones dentro del propio grupo parlamentario guinda.

De acuerdo con lo reportado, al menos 22 diputadas y diputados de Morena decidieron abstenerse durante la votación.

#ÚltimaHora | Las y los diputados aprobaron, en lo general, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. pic.twitter.com/6FqfZLdEf3 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

Magistrados podrían permanecer hasta 17 años en el cargo

Una de las críticas centrales al cambio aprobado es que, si los magistrados actuales participan en la elección judicial de 2028 y ganan un nuevo periodo, podrían permanecer hasta 17 años en la Sala Superior del TEPJF.

El dictamen continuará su trámite legislativo y será parte del debate sobre los alcances de la reforma judicial, especialmente en lo relacionado con la duración de los cargos, la elegibilidad de funcionarios en activo y el diseño de la elección judicial prevista para 2028.

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