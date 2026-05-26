Llega a San Lázaro solicitud de juicio político contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán.

El trámite legislativo llega en medio de la atención política sobre la mandataria estatal, luego de que en días recientes también fue citada por la Fiscalía General de la República para comparecer por el caso relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua durante un operativo vinculado con un presunto narcolaboratorio.

La solicitud de juicio político deberá seguir el procedimiento previsto en la Cámara de Diputados, donde se revisará si cumple con los requisitos formales para avanzar dentro de las instancias correspondientes.

¿Qué se sabe de la solicitud contra Maru Campos?

De acuerdo con lo informado, la petición fue presentada ante la Cámara de Diputados y quedó registrada en San Lázaro. Hasta el momento, no se han detallado públicamente los argumentos específicos contenidos en la solicitud ni quiénes promovieron formalmente el recurso.

La confirmación fue realizada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, quien dio cuenta de la llegada del documento al recinto legislativo.

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El juicio político es un procedimiento que puede promoverse contra servidores públicos cuando se considera que sus actos u omisiones afectan intereses públicos fundamentales o el buen despacho de sus funciones. Sin embargo, la presentación de una solicitud no implica por sí misma una sanción ni una resolución inmediata.

Caso de Maru Campos mantiene tensión política

La solicitud contra la gobernadora de Chihuahua ocurre en un contexto de tensión entre autoridades federales y estatales.

Maru Campos ha señalado previamente que acudirá a cualquier llamado de la autoridad y ha rechazado que se le utilice políticamente como responsable de investigaciones que, según ha dicho, deben aclararse conforme a derecho.

El caso también ha sido acompañado por posicionamientos del Partido Acción Nacional, que ha expresado respaldo a la mandataria estatal.

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Llega a la Cámara de Diputados solicitud de JUICIO POLÍTICO contra la gobernadora de Chihuahua Maru Campos…



Así lo confirma la presidenta de la Mesa Directiva @kenialopezr pic.twitter.com/YF0dFDWViz — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) May 26, 2026

Cámara de Diputados deberá revisar el procedimiento

Tras la recepción del documento, la Cámara de Diputados deberá canalizar la solicitud a las áreas correspondientes para determinar su trámite legislativo.

En caso de avanzar, el proceso tendría que pasar por análisis jurídico y político antes de cualquier determinación.

EN VIVO / Conferencia de prensa de la Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva https://t.co/EZltaMBVot — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 26, 2026

Por ahora, la solicitud contra Maru Campos abre un nuevo frente en el debate nacional sobre Chihuahua, la relación con autoridades federales y los señalamientos derivados del operativo investigado.

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