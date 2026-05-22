Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la iniciativa presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, que plantea anular elecciones cuando se determine que existió intervención extranjera en procesos democráticos del país.

La mandataria confirmó que el legislador le compartió previamente el contenido de la propuesta para conocer su opinión, aunque aclaró que no dio instrucciones directas para su presentación.

“Está interesante”, comentó la titular del Ejecutivo federal al referirse al proyecto legislativo impulsado por el líder parlamentario morenista.

Iniciativa surge en medio de debate sobre seguridad y crimen organizado

La propuesta aparece en un contexto político marcado por la discusión sobre mecanismos para impedir que personas vinculadas con grupos criminales accedan a cargos públicos.

El tema tomó relevancia luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaron a México la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos señalados por presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico.

Noticia Destacada ¿Cómo funcionaría la Comisión de Verificación de Candidaturas propuesta por Sheinbaum?

Entre los nombres mencionados figura el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien actualmente cuenta con protección de seguridad federal y estatal, según reportes relacionados con riesgos a su integridad.

Morena busca reforzar blindaje electoral

La iniciativa impulsada por Ricardo Monreal Ávila busca establecer mecanismos legales para invalidar procesos electorales cuando existan pruebas de intervención de gobiernos, organismos o actores extranjeros.

Aunque aún no se conocen todos los detalles del proyecto, la propuesta se suma al debate nacional sobre seguridad, soberanía y protección de las instituciones democráticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló públicamente que considera positiva la iniciativa.

“Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa”, afirmó.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la iniciativa Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que enviará al #CongresoDeLaUnión busca fortalecer la investigación de personas candidatas para determinar si existe algún riesgo o… pic.twitter.com/PaoEmRkM22 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 22, 2026

Debate podría escalar en el Congreso

Se prevé que la propuesta genere discusión entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, especialmente en torno a los alcances legales de definir qué constituye injerencia extranjera en un proceso electoral.

Analistas consideran que el tema podría abrir un nuevo debate sobre soberanía nacional, cooperación internacional y los límites de participación de actores externos en asuntos políticos internos de México.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO