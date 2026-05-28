Farmacéuticas anuncian inversión histórica en México: más de 21 mil mdp para producir medicamentos

El Gobierno de México anunció una inversión superior a 21 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, como parte del Plan México y de la estrategia para fortalecer la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos, insumos activos, vacunas e investigación clínica.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves 28 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con la participación de representantes de empresas farmacéuticas nacionales e internacionales.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que estas inversiones forman parte de una estrategia para impulsar el desarrollo industrial del sector salud, ampliar la capacidad productiva del país y garantizar mayor acceso a medicamentos fabricados en territorio nacional.

Sheinbaum destacó que el objetivo del Plan México es producir más en el país aquello que se consume internamente, además de fortalecer la capacidad exportadora hacia distintos mercados, no solo hacia Estados Unidos.

¿Qué empresas farmacéuticas invertirán en México?

Entre las compañías que presentaron proyectos de inversión se encuentran Abbott, Bristol Myers Squibb, Grupo Neolpharma, Opella, Laboratorios Kener, Laboratorios Liomont, Sanofi y Bayer México.

Los proyectos abarcan distintas áreas de la industria farmacéutica, desde dispositivos médicos y medicamentos genéricos hasta insulinas, vacunas, biotecnológicos, biofármacos, ingredientes activos farmacéuticos e investigación clínica.

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De acuerdo con el Gobierno federal, estas inversiones buscan fortalecer la soberanía sanitaria del país, reducir la dependencia de importaciones y consolidar a México como una plataforma regional de manufactura farmacéutica.

Abbott invertirá en dispositivos médicos en Querétaro

Abbott anunció una inversión de 3 mil 500 millones de pesos para un proyecto en Querétaro, con el que prevé generar alrededor de mil 200 empleos directos hacia 2030.

La nueva instalación tendrá una superficie de 20 mil metros cuadrados y estará enfocada en ampliar la producción de dispositivos médicos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de trastornos cardíacos, como la fibrilación auricular.

La empresa destacó que Querétaro fue elegido por su talento local, cercanía con universidades e infraestructura industrial.

#MañaneraDelPueblo. Presentan planes de inversión de 21 mil mdp de las empresas farmacéuticas en el marco del #PlanMexico, https://t.co/XKQd205KFG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Neolpharma y Kener apuestan por medicamentos e insumos críticos

Grupo Neolpharma presentó una inversión de 700 millones de pesos para una planta en Toluca enfocada en la producción de materias primas e ingredientes farmacéuticos activos, conocidos como APIS, utilizados en la fabricación de medicamentos genéricos.

La empresa señaló que este proyecto generará 250 empleos directos y 900 indirectos, además de contar con una estrategia de energía solar para reducir su huella de carbono. También adelantó que sus productos serán exportados a Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá.

Por su parte, Laboratorios Kener amplió su plan de inversión en infraestructura farmacéutica. A los 5 mil 180 millones de pesos anunciados previamente, sumó nuevas iniciativas por 5 mil 360 millones, para alcanzar un total de 10 mil 540 millones de pesos.

Entre sus proyectos se encuentran la expansión de su planta en Toluca para productos inyectables de alto volumen, una planta de hemoderivados en coinversión con el Gobierno de México y una planta de biotecnológicos.

#MañaneraDelPueblo | Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, directora general de Grupo Neolpharma, informó que la compañía invertirá 750 mdp, y generará 250 empleos directos y 900 empleos indirectos en Toluca, Estado de México. Explicó que el proyecto cuenta con capacidad para… pic.twitter.com/zH7bOdDyjl — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 28, 2026

Liomont y Sanofi impulsan vacunas, biofármacos e insulinas

Laboratorios Liomont, empresa mexicana con 88 años de trayectoria, anunció una inversión superior a 4 mil millones de pesos en los próximos cinco años para ampliar su infraestructura tecnológica.

El proyecto incluye una nueva planta de sólidos orales, ampliación de instalaciones para inyectables, medicamentos biotecnológicos y vacunas, así como una planta de síntesis y encapsulación de ARN mensajero.

Sanofi presentó un proyecto para construir en México una planta de insulinas con transferencia tecnológica. La empresa señaló que esta inversión podría superar los 2 mil millones de pesos y permitiría producir insulinas basales de primera y segunda generación, así como insulina rápida.

De concretarse, la planta podría cubrir el 100 por ciento de los pacientes mexicanos que requieren este medicamento y escalar su producción en el futuro.

#MañaneraDelPueblo. El grupo Laboratorios Liomont anuncia inversiones por 4 mil mdp. pic.twitter.com/3qkTSKBWW0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Opella y Bayer fortalecen producción e investigación clínica

Opella anunció una inversión de 2 mil 300 millones de pesos para ampliar y modernizar su planta de Ocoyoacac, en el Estado de México. Más de la mitad de estos recursos estarán destinados a una nueva línea de producción de Enterogermina, su probiótico para salud digestiva.

La empresa destacó que el proyecto permitirá asegurar abasto nacional y exportar productos fabricados en México a otros países.

Bayer México informó que este año invertirá 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos, con participación de instituciones públicas y privadas, entre ellas el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el Hospital General de La Raza.

Además, la compañía reportó avances en su inversión de 3 mil millones de pesos para el periodo 2025-2029, destinada a modernizar plantas productivas y sitios de investigación en México.

#MañaneraDelPueblo. Informa Bayer México que ya ha invertido 1 mil mdp de los 3 mil mdp anunciados en 2025. pic.twitter.com/vE7IbYsDJW — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Sheinbaum destaca confianza en México y fortalecimiento de la industria

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la confianza de las empresas y afirmó que estas inversiones son parte de la estrategia para fortalecer la industria farmacéutica nacional.

La mandataria sostuvo que producir más medicamentos en México permitirá atender el mercado interno, diversificar exportaciones y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria.

Con estos proyectos, el Gobierno federal busca posicionar al país como un centro regional de producción farmacéutica, investigación clínica e innovación médica, en un contexto en el que las cadenas de suministro globales se reorganizan y México busca aprovechar su capacidad industrial.

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