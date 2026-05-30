Ventas en el mercado municipal de Playa del Carmen caen más de 50%

Se desplomaron las ventas del mercado municipal del centro de Playa del Carmen al colapsarse la economía interna, la gente local dejó de consumir, subrayó Abel Rodríguez Arceo, administrador del inmueble, al señalar que la situación financiera es a nivel país.

La situación económica está demasiado baja y a nivel de subsistencia, se cayeron las ventas en más de un 50 por ciento, ya no sale para sostener la nómina laboral, ya que también hay que pagar impuestos y pagos por servicios.

Nosotros hemos hecho ajustes naturales, no estamos despidiendo a los trabajadores, sino que al darse cuenta que no hay ingresos por las ventas han presentado sus renuncias voluntarias y cada locatario hace la liquidación de acuerdo a la ley, refiere Rodríguez Arceo.

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Cada locatario está subsistiendo con el personal necesario, y no podemos entrar en el programa de días solidarios porque no hay ingresos, tenemos una cuota mínima para operar con los trabajadores.

Estamos patinando en el día a día sobre marcha, y esta situación es en todos los alrededores, en temporada alta el mercado municipal llega a tener hasta 200 trabajadores activos, hoy solo están activos entre 50 y 60 en los tres turnos, explicó.

De 40 locales comerciales que conforma el marcado, solo están en operación entre 30 y 32, pero no abren todos, algunos solo por la mañana, otros por las noches, esto es intermitente, pero no al ritmo que se tenía anteriormente.

Comerciantes afirman que la falta de turismo ha impactado directamente en la actividad económica del mercado / Gustavo Escalante

¿A qué se debe las ventas bajas?. No hay turismo, es obvio, y esto se debe por la presencia del sargazo en la costa, el turismo viene a Playa del Carmen a disfrutar de sus vacaciones, la gran mayoría vienen a ver la playa, tomar el sol, disfrutar del mar, vienen sentir el calor y disfrutar, pero apenas ven el sargazo y se desilusionan.

Hemos visto otros años a los turistas disfrutando de las playas con su bebida de preferencia recostados sobre la arena blanca y del mar azul turquesa, eso es típico de quien este disfrutando en el Caribe mexicano, sin embargo, ahora no puede ni siquiera estar ni unos momentos frente al sargazo, porque es insoportable.

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Los únicos que tienen que soportar los hedores es la gente que trabaja en la recolección de las algas porque es parte de su trabajo, es la forma de ganarse la vida, y es loable esa labor.

En ese contexto, al desplomarse el turismo se cae la economía, la gente local ya no tiene el poder adquisitivo para salir a comer en la calle por más económico que sea los platillos, comentó.

En tanto que el turismo estaría buscando otros lugares con playas, esa es alternativa para ellos, buscar otros lugares más limpios y seguros, además están en su derecho de irse a otros lugares turísticos con otras características, concluyó.